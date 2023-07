Doxycycline, le médicament vintage qui pourrait aider à lutter contre la recrudescence des maladies sexuellement transmissibles

Depuis trente ans, Stéphane Korsia-Meffre se consacre à la diffusion de l’information médicale de référence auprès du grand public, des patients et des professionnels de santé. Vétérinaire et neurobiologiste, il a exercé sa mission au sein d’associations de patients en France et aux États-Unis (VIH/sida, hépatites virales, maladies rares, cancer colorectal) et de maisons d’édition médicale (Médiavita, Masson, Vidal). Il est enseignant vacataire au sein du DU de Médecine générale de l’université Sorbonne Paris Nord.