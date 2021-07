Dômes de chaleur : plus que la simple chaleur, ce qui tue lors d’une canicule, c’est l’humidité

Des jeunes filles dans une cascade dans un parc de Washington, le 28 juin 2021, alors qu'une vague de chaleur se propage sur une grande partie des États-Unis et du Canada.

La température au thermomètre-globe mouillé est la température plus l'humidité relative à laquelle l'eau cesse de s'évaporer d'un bulbe de thermomètre "humide". Si l'air est suffisamment humide (saturé en vapeur d'eau), l'évaporation ne refroidit plus le bulbe, qui devient alors de plus en plus chaud.

Ce phénomène est important pour les humains, car notre corps régule la chaleur par évaporation : les glandes sudoripares transportent la chaleur du corps vers la surface de la peau, où elle s'évapore, dissipant ainsi la chaleur dans l'air. Tant que vous restez hydraté (et prenez du sel ! Le sel est important), vous pouvez rester au frais à des températures élevées.

Cependant, l'interaction clé ici est l'évaporation, qui est contrôlée en partie par la quantité d'énergie dans la sueur (combien de chaleur elle transporte) et la quantité d'humidité déjà présente dans l'air. Par exemple, lorsque les gens vous disent "c'est une chaleur sèche" comme si c'était "plus tolérable", ils ont raison. L'air sec a une capacité d'absorption de l'humidité essentiellement infinie, de sorte que les humains peuvent survivre à des températures très élevées si l'air est sec - bien que lorsque vous atteignez les 120° et plus, vous commencez à voir des décès par hyperthermie chez les enfants, les personnes âgées et les infirmes.

Le "bulbe humide" prend une minute à comprendre car il ne s'agit pas de *chaleur* en soi. Il s'agit de la capacité d'absorption de l'air. Une température de bulbe humide de l'ordre de 80°F (26°C) peut tuer, et tue, les humains. Les vagues de chaleur qui ont frappé l'Union européenne et la Russie en 2003 et 2010 ont tué plus de cent mille personnes à une température de ~ 82 F (28°C).

La raison : Alors que la température du corps est de ~ 97-99 F (37°C), nous maintenons la température en transpirant. Si la sueur ne s'évapore pas, notre température corporelle augmente continuellement. Et quand la température du corps atteint ~108 F (42°C), on est mort. Pour une personne vulnérable à la température du bulbe humide, cela prend beaucoup moins d'une heure. Nu. À l'ombre.

(Note complémentaire : les météorologues devraient annoncer la température du thermomètre mouillé ou l'indice de chaleur humaine comme une question de service public). Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec vous ? Eh bien, jusqu'à ces 40 dernières années, les températures du bulbe humide étaient *extrêmement rares* sur cette planète.

Mais c'est fini, maintenant. Nous observons déjà plusieurs températures de bulbe humide par an en de multiples endroits. Au milieu du siècle, certaines parties du sud-est des États-Unis verront des semaines de bulbes humides chaque année. C'est très grave. Des milliers de personnes mourront à chacun de ces jours.

Cela a... des implications. Les habitations humaines deviennent très difficiles à gérer lorsque des milliers et des milliers de personnes meurent chaque jour, pendant des semaines, chaque année. Il s'agit en fait d'un domaine actif de la science du climat et de l'étude de la résilience.

Donc, la morale de l'histoire : De nombreux endroits où les humains vivent actuellement sur la planète sont en passe de devenir fonctionnellement inhabitables pour eux. Ils devront déménager. Certains essaieront de s'adapter et d'autres y parviendront. Mais ce sera exceptionnellement difficile.

Si nous faisons tout ce qu'il faut, dès maintenant, il y a une chance que nous puissions rendre certains de ces endroits habitables pour les générations futures, au cours du troisième millénaire environ. Mais à partir d'aujourd'hui, nous avons déjà grillé la plupart d'entre eux. Les émissions de carbone ont une très longue vie dans l'atmosphère.

Alors s'il vous plaît, aidez votre ville à se préparer pour les réfugiés. Déposez les NIMBYs dans votre gouvernement municipal. Défaussez les partisans de la voiture qui nient que tout cela est en train de se produire. Parce que la chaleur arrive. Elle est déjà là.