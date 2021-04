© PETER PARKS / AFP

L'avis d'un économiste

Dollar, Yuan et Euro, Bitcoin… Que se passe-t-il entre les monnaies, les grandes et les nouvelles ?

Les instabilités augmentent partout, entre grandes (anciennes) et nouvelles monnaies (Bitcoin, Libra...), mais aussi au sein des anciennes monnaies et des nouvelles. Le tout dans un contexte de pandémie. Quels seront les impacts pour les économies mondiales et quel avenir monétaire envisager?