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Camille Cottin (dans le rôle d'Andréa) et Laure Calamy (dans celui de Noémie) se retrouvent dépassées par les événements dans le milieu du cinéma.
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EXPLICATIONS

11 septembre 2026

Dix pour cent, le film : pourquoi la série française adorée du public rate le coche au cinéma

Après avoir passé huit ans à concrétiser ce projet, Dominique Besnehard était impatient de savoir si le public français allait adhérer.

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MOTS-CLES

télévision française , Netflix , Dix pour Cent , Dominique Besnehard , Série TV , film , Cinéma

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Ginette Vincendeau

Anciennement professeur d'études cinématographiques à l'Université de Warwick, Ginette Vincendeau est professeure émérite d'études cinématographiques au sein de la Faculté des lettres et des sciences humaines. Elle a fait ses études à Paris, au lycée Lamartine et au lycée Sophie-Germain.

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