EXPLICATIONS
11 septembre 2026
Dix pour cent, le film : pourquoi la série française adorée du public rate le coche au cinéma
Après avoir passé huit ans à concrétiser ce projet, Dominique Besnehard était impatient de savoir si le public français allait adhérer.
4 min de lecture
MOTS-CLEStélévision française , Netflix , Dix pour Cent , Dominique Besnehard , Série TV , film , Cinéma
THEMATIQUESCulture
Anciennement professeur d'études cinématographiques à l'Université de Warwick, Ginette Vincendeau est professeure émérite d'études cinématographiques au sein de la Faculté des lettres et des sciences humaines. Elle a fait ses études à Paris, au lycée Lamartine et au lycée Sophie-Germain.
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Anciennement professeur d'études cinématographiques à l'Université de Warwick, Ginette Vincendeau est professeure émérite d'études cinématographiques au sein de la Faculté des lettres et des sciences humaines. Elle a fait ses études à Paris, au lycée Lamartine et au lycée Sophie-Germain.