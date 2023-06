Discours sur l'Europe et l'indépendance européenne : ce qu'Emmanuel Macron a dit... et ce qu'il n'a PAS dit

Emmanuel Macron lors d'un discours au Parlement européen.

Le président français s’est exprimé à Bratislava sur les questions de sécurité régionale. Emmanuel Macron s'est efforcé, ce mercredi, de rassurer ses homologues européens qui redoutent que des concessions soient faites à la Russie pour mettre fin plus vite à la guerre.

Mujtaba Rahman est Directeur général pour l'Europe à Eurasia Group. Mujtaba Rahman dirige et supervise le travail d'analyse et de conseil d'Eurasia Group sur l'Europe. Cette activité comprend la gestion par l'UE de la pandémie de coronavirus et ses retombées économiques, les relations entre le Royaume-Uni et l'UE, la politique climatique de l'UE, la politique fiscale et la politique de la zone euro, les relations et la politique franco-allemandes, ainsi que la politique institutionnelle à Bruxelles.

Emmanuel Macron a prononcé un discours important sur la défense de l'Europe et de l'indépendance européenne au forum GLOBSEC à Bratislava ce mercredi - cette allocuation était importante pour ce qu'il a dit mais aussi pour ce qu'il n'a PAS dit.

Macron a déclaré que l'Otan n'était plus "en état de mort cérébrale" (son diagnostic en 2019) parce que Vladimir Poutine l'avait "réveillé avec le pire des électrochocs" en envahissant l'Ukraine. Une politique européenne de défense est plus que jamais indispensable, selon lui, et constitue un « pilier européen au sein de l'Otan ».

Les alliés de l'Ukraine doivent "intensifier" leur soutien à l'Ukraine "de toutes les manières possibles" pour s'assurer qu'elle mène une contre-offensive réussie dans les mois à venir, a déclaré Emmanuel Macron. C'était le seul moyen d'arriver à une « paix choisie et donc durable ».

Emmanuel Macron a ensuite appelé à des garanties de sécurité multilatérales d'après-guerre "tangibles et crédibles" à long terme pour Kiev - sans mentionner l'adhésion à l'OTAN. Notamment, il n'a PAS répété ses propos controversés de l'année dernière dans lesquels il appelait également à des garanties de sécurité pour Moscou et qu'il avait déclaré que la Russie ne devrait pas être "humiliée".

Au lieu de cela, il a trouvé une formule beaucoup plus neutre. « Notre géographie ne va pas changer. La Russie restera la Russie dans les mêmes frontières… Nous devons construire un espace dans lequel nous pourrons cohabiter sereinement, sans naïveté, avec la Russie de demain ».

Les remarques ont peut-être été adaptées en partie aux sensibilités du Forum GLOBSEC - une réunion d'acteurs et d'experts de la sécurité d'Europe de l'Est et du Nord (qui figuraient parmi les nations les plus perplexes/exaspérées par les précédentes remarques de Macron sur la Russie).

Mais le président français change de langage depuis quelques mois maintenant - indiquant clairement (ou plutôt plus clairement) qu'il ne soutient une victoire complète de l'Ukraine et d'éventuelles négociations de paix qu'à des conditions acceptables pour Kiev.

Le fait que Macron ait été invité au GLOBSEC dans la capitale slovaque suggère qu'il n'a pas coupé les ponts avec l'Europe.

Il a pris conscience qu'il doit élargir son approche s'il veut vendre son idée d'indépendance stratégique européenne aux anciens pays de l'Est fortement attachés à l'Otan.

Dans son discours d'aujourd'hui, il a fait référence à la remarque de feu le président Jacques Chirac selon laquelle les pays de l'Est de l'UE avaient "perdu une belle occasion de se taire" lorsqu'ils ont soutenu les États-Unis dans la guerre d'Irak de 2003.

Les pays de l'ouest de l'UE, a-t-il dit, ont depuis "perdu l'occasion d'écouter" leurs voisins de l'est.

Il n'y avait pas d'"ancienne" et de "nouvelle" Europe, a déclaré Macron, mais une seule Europe avec une "histoire commune". Elle doit maintenant apprendre que pour défendre son indépendance et sa souveraineté, elle doit construire sa propre capacité de défense et ses propres industries de défense – en jouant un rôle actif au sein de l'Otan mais sans dépendre des États-Unis.

C'était la leçon de la guerre d'Ukraine, dit-il. "C'est à nous, Européens, d'avoir demain la capacité de nous défendre et de gérer nos quartiers."

De manière controversée, Macron a suggéré que la défense européenne commune devrait inclure la capacité de frapper en dehors de ses propres frontières.

Il a utilisé le mot "frappe" (coup) qui fait également partie de l'expression française - "force de frappe" - pour sa dissuasion nucléaire. Réclamait-il une capacité nucléaire européenne ? Cela n'était pas très clair.

Le discours était la première partie d'une double intervention de Macron sur la politique de sécurité européenne et l'Europe cette semaine.

Il prendra également la parole jeudi lors du 2e sommet en Moldavie de la Communauté politique européenne (CPE) - le forum pour une Europe démocratique plus large que l'UE qu'il a proposé avec succès il y a 12 mois.

Macron a insisté mercredi sur le fait que la CPE n'était pas destinée à se substituer à un nouvel élargissement de l'UE-27 à l'Europe de l'Est (Ukraine et Moldavie) et aux Balkans.

Mais il a suscité la controverse en suggérant que l'UE doit réinventer son modèle de gouvernance avec "une règle pour tous" pour rendre un tel élargissement possible.

Reprenant une croyance française bien ancrée dans la création d'une Europe à plusieurs niveaux ou à plusieurs vitesses, il a déclaré que l'UE doit « inventer plusieurs formats » si elle veut absorber les États des Balkans tout en restant une « entité géopolitique cohérente ».

Pour retrouver le Thread original de Mujtaba Rahman : cliquez ICI