INGERENCES ET INFLUENCE
20 octobre 2026
Diplomates, assassins, réseaux criminels : comment l'Iran exerce la violence à l'étranger
Le Premier ministre britannique, Andy Burnham, a déclaré que le récent complot terroriste présumé visant la base de la RAF à Fairford, dans le Gloucestershire, avait « presque certainement » été dirigé par l’Iran. Cette accusation a braqué les projecteurs sur la façon dont l’Iran projette sa puissance au-delà de ses frontières.
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Ardavan M. Khoshnood est professeur agrégé et maître de conférences en médecine d'urgence, ainsi que chercheur au Centre d'études du renseignement, tous deux rattachés à Université de Lund, Suède.
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Ardavan M. Khoshnood est professeur agrégé et maître de conférences en médecine d'urgence, ainsi que chercheur au Centre d'études du renseignement, tous deux rattachés à Université de Lund, Suède.