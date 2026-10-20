POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une caméra de surveillance (à droite) surveille la clôture entourant la base aérienne de Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre, le 28 septembre 2026, au lendemain d'une enquête menée par la police antiterroriste britannique sur un incident majeur survenu près de cette base utilisée par l'US Air Force.
See image caption
See copyright

INGERENCES ET INFLUENCE

20 octobre 2026

Diplomates, assassins, réseaux criminels : comment l'Iran exerce la violence à l'étranger

Le Premier ministre britannique, Andy Burnham, a déclaré que le récent complot terroriste présumé visant la base de la RAF à Fairford, dans le Gloucestershire, avait « presque certainement » été dirigé par l’Iran. Cette accusation a braqué les projecteurs sur la façon dont l’Iran projette sa puissance au-delà de ses frontières.

Photo of Ardavan Khoshnood
Ardavan Khoshnood Go to Ardavan Khoshnood page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Moyen-Orient , terrorisme , Iran , Andy Burnham , Royaume-Uni , Corps des gardiens de la révolution islamique

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Ardavan Khoshnood image
Ardavan Khoshnood
Professeur agrégé

Ardavan M. Khoshnood est professeur agrégé et maître de conférences en médecine d'urgence, ainsi que chercheur au Centre d'études du renseignement, tous deux rattachés à Université de Lund, Suède.