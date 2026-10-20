INGERENCES ET INFLUENCE

Diplomates, assassins, réseaux criminels : comment l'Iran exerce la violence à l'étranger

Le Premier ministre britannique, Andy Burnham, a déclaré que le récent complot terroriste présumé visant la base de la RAF à Fairford, dans le Gloucestershire, avait « presque certainement » été dirigé par l’Iran. Cette accusation a braqué les projecteurs sur la façon dont l’Iran projette sa puissance au-delà de ses frontières.