HOLLYWOOD

Digger : une satire prétentieuse qui raille les vieux puissants… sauf son héros

Dans Digger, Tom Cruise incarne un vieux magnat du pétrole aussi puissant que caricatural, au cœur d’une satire qui entend railler les hommes fortunés et vieillissants à la tête du monde. Mais l’ironie échappe en partie au film : son héros est lui-même un millionnaire à l’écran comme dans la vie réelle. À 64 ans, la star hollywoodienne devient ainsi le paradoxe le plus intéressant d’un film qui prétend dénoncer les puissants tout en plaçant l’un d’entre eux au centre de son récit.