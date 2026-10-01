HOLLYWOOD
1 octobre 2026
Digger : une satire prétentieuse qui raille les vieux puissants… sauf son héros
Dans Digger, Tom Cruise incarne un vieux magnat du pétrole aussi puissant que caricatural, au cœur d’une satire qui entend railler les hommes fortunés et vieillissants à la tête du monde. Mais l’ironie échappe en partie au film : son héros est lui-même un millionnaire à l’écran comme dans la vie réelle. À 64 ans, la star hollywoodienne devient ainsi le paradoxe le plus intéressant d’un film qui prétend dénoncer les puissants tout en plaçant l’un d’entre eux au centre de son récit.
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A PROPOS DES AUTEURS
Alexander Sergeant est maître de conférences en production de médias numériques à l'Université de Westminster.
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Alexander Sergeant est maître de conférences en production de médias numériques à l'Université de Westminster.