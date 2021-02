Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Pour sauver l'économie française en grand péril, il y aura donc un plan de relance. C'est évidemment nécessaire. Mais était-il nécessaire que Jean Castex précise que sur ce plan, deux milliards d'euros seraient consacrés à ce qu'il appelle les « quartiers prioritaires » ?

Le lexique gouvernemental vaut la peine d'être analysé. En quoi ces quartiers seraient-ils plus « prioritaires » que la Creuse, département le plus pauvre de France ? Ces quartiers sont également appelés « populaires ». Qu'est-ce qui les rend si populaires ? D'autres fois, on dit « quartiers sensibles ». Sensibles à quoi ?

Le seul vocable qui rend compte de la réalité de ces endroits, c'est « zones de sécurité prioritaires ». On y tue, on y vole, on y trafique. Cela fait des dizaines d'années que ça dure. Et ça fait des dizaines d'années qu'on y déverse des milliards en pure perte.

Pour couronner son exercice de démagogie, Castex a annoncé qu'un conseil des ministres « consacré à la politique de la ville » se tiendra à Grigny ! Combien de flics faudra-t-il mobiliser pour empêcher les « jeunes » de cette localité d'embrasser, en violation de tous les gestes barrières, le Premier ministre ?

On sait à quoi serviront les deux milliards. Une partie de cette somme, gérée par les municipalités, servira à réhabiliter des HLM : ainsi, les points de deal seront plus accueillants... Des centaines de millions d'euros iront dans la poche d’associations gangrenées et bidons.

Ils seront utilisés pour acheter des kalash ou pour faire venir le shit du Maroc. Mais peut-être – soyons optimistes – une partie de cet argent sera expédiée au bled. C'est ce qui pourrait arriver de mieux.