HÉRITAGE

Derrière son « Le mal ne gagnera pas », la triple filiation qui devrait façonner le pontificat de Léon XIV

Élu le 8 mai 2025, Robert Prévost, sous le nom de Léon XIV, devient le premier pape nord-américain de l’Histoire. Dans ses premiers mots, il a marqué les esprits par une tonalité résolument unificatrice ainsi qu’une formule forte : "Le mal ne l’emportera pas". Qui est ce nouveau pape ? Que dit son choix de nom, son profil spirituel et son orientation pastorale ? L’abbé Clément Barré décrypte les filiations multiples du nouveau souverain pontife, ses enjeux liturgiques, sociaux et géopolitiques, et esquisse les lignes de force d’un pontificat qui pourrait bien conjuguer continuité et stabilisation.