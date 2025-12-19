DANS LES VIEUX POTS

19 décembre 2025

Stranger Things : derrière le succès phénoménal, les vieilles recettes inspirées de Steven Spielberg

Alors que Netflix orchestre la diffusion très calculée de la cinquième et ultime saison de Stranger Things en plusieurs temps forts, la série des frères Duffer confirme son statut de phénomène culturel mondial, au-delà des débats sur la qualité relative de ce dernier chapitre. Bien plus qu’un simple succès de plateforme, Stranger Things s’est imposée comme une œuvre-symbole, capable de fédérer des générations entières autour d’un imaginaire profondément nostalgique, nourri des mythes fondateurs du cinéma et de la pop culture des années 1980. En mêlant enfance, aventure, horreur et science-fiction dans un récit feuilletonnant savamment construit, la série a su transformer une nostalgie diffuse en machine émotionnelle redoutablement efficace, révélant autant les ressorts de son triomphe que l’évolution des stratégies industrielles de Netflix à l’ère des franchises événementielles.