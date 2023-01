Olaf Scholz, le chancelier allemand, devant un char Léopard 2, à Ostenholz, le 17 janvier 2022.

Atlantico : Quel est l'état actuel de l'armée allemande ? De quelles forces dispose réellement l'armée ?

Julian Stöckle : Ce n'est pas génial, et il n'y a pas eu beaucoup de progrès pour inverser la tendance récemment - nous avons essentiellement perdu un an. Nous avons toujours un besoin urgent d'avions qui volent, de navires qui nagent et de soldats bien équipés. La préparation opérationnelle n'est que quelque peu assurée pour les troupes en mission d'alliance, mais rassembler du matériel pour cela à partir de différents dépôts est devenu une normalité. La capacité de l'Allemagne à se défendre a certainement pris un coup au cours des trois dernières décennies. Et le ministère de la Défense ne s'est pas vraiment précipité pour changer cela, au-delà de l'annonce par le chancelier de consacrer un fonds spécial de 100 milliards à l'armée lors de son discours initial de Zeitenwende le 27 février 2022.

Par exemple, il y a quelques mois, des estimations d'experts indiquaient que si les choses se gâtaient, l'armée allemande n'aurait de munitions que pour un ou deux jours. Ce n'est pas exactement rassurant pour les partenaires car l'OTAN prescrit une norme de 30 jours. Et le chancelier et l'ancien ministre de la Défense ont montré peu d'engagement pour vraiment changer les choses. Il faudrait 20 à 30 milliards d'euros supplémentaires rien que pour remplir les dépôts de munitions. Ceci, cependant, n'est même pas comptabilisé dans le fonds spécial de 100 milliards annoncé au début de la guerre. À ce jour, il n'y a tout simplement aucun plan pour résoudre ce problème. Une estimation d'un budget nécessaire trois fois plus important par la représentante des forces armées, Eva Högl, se rapproche beaucoup plus de la réalité.

Der Spiegel parle de "l'état vraiment désastreux de l'armée allemande". La situation de l'armée allemande est-elle si catastrophique ?

C'est un secret de polichinelle que les choses semblent plutôt mauvaises pour l'armée allemande, qui a longtemps été une moquerie fréquente dans les médias allemands et sur les réseaux sociaux. Plus tard, lorsque 18 des 18 Puma IFV ont été hors service lors d'une séance d'entraînement le mois dernier, les gens savaient que l'armée allemande était dans un état assez désastreux. Et en effet, il y a eu le rapport de l'Inspecteur général en décembre qui a dressé un tableau sombre de la préparation opérationnelle actuelle. Le groupement tactique de l'OTAN en Lituanie manque d'artillerie, les forces armées utilisent encore de vieilles radios facilement imperceptibles, et la force de réaction rapide de l'OTAN est juste plus ou moins prête sur le plan opérationnel.

Un problème sous-jacent clé est que nous, en Allemagne, avons tendance à trop nous concentrer sur les processus plutôt que sur les résultats. Peu importe si vous faites quelque chose rapidement et obtenez de bons résultats, mais il est essentiel que vous respectiez les règles. Et donc nous nous sommes tenus aux procédures budgétaires et il nous a fallu 10 mois stupéfiants jusqu'à ce que nous commencions enfin à remplir les 100 milliards avec la première commande plus importante.

Les problèmes structurels sont évidemment beaucoup plus profonds. Le ministère de la Défense est actuellement trop réglementé avec un personnel ministériel surdimensionné, l'armée a ainsi été privée de sa compétence essentielle de préparation au combat et les objectifs en matière de personnel ont été irréalistes. L'un des principaux échecs de la CDU et de son parti frère CSU, Gutenberg et De Maizière, sous les ministres de la Défense précédents, a été de réduire le personnel et l'équipement en raison de contraintes budgétaires. Ils ont également apporté des réformes pour abolir les organes centraux de contrôle. Il y a vraiment un manque de leadership au sein du ministère. L'inspecteur général et le personnel de la Bundeswehr ont tout simplement été supprimés, ainsi que le personnel de la planification. Cela ralentit les choses et rend plus difficile la prise de décision efficace, et maintenant nous en payons le prix.

Il convient de noter cependant que l'Allemagne n'est pas le seul pays à avoir fortement réduit son armée au cours des dernières années et décennies. C'est également vrai pour un certain nombre d'autres pays d'Europe occidentale. Mais étant donné la forme militaire particulièrement mauvaise de l'Allemagne, il est ahurissant de voir à quel point nous avons peu fait différemment depuis le discours de Scholz dans Zeitenwende. Il y a cependant lieu d'être prudent en ce qui concerne le nouveau ministre de la Défense, Boris Pistorius. Il semble être plus réformateur, bien que nous devions voir comment cela se passe après tout.

Olaf Scholz a promis un "Zeitenwende", un tournant, surtout dans l'armée. Les choses ont-elles changé jusqu'à présent ?

À peine. Après l'annonce tant saluée du fonds spécial de 100 milliards, les progrès sont au point mort. Depuis février, Scholz a souvent réagi plutôt que dirigé, et sa politique et celle de l'ancien ministre de la Défense n'ont jusqu'à présent ni englobé une stratégie claire ni l'urgence opérationnelle de solutions immédiates. Cela est vrai à la fois pour soutenir l'Ukraine et réparer sa propre armée. Au début, beaucoup ont salué le fonds spécial unique de 100 milliards d'euros pour restaurer son armée réduite comme un véritable tournant. Depuis, l'optimisme a commencé à s'effriter.

Le manque ahurissant d'équipements essentiels, les inefficacités structurelles de longue date et l'inflation ont vraiment relativisé la facture. Malgré le fonds, l'Allemagne, avec les politiques actuelles, manquera de loin l'objectif de 2 % dans un avenir prévisible. Contrairement aux montées en puissance rapides de la défense en Pologne et aux États-Unis, des processus et des mentalités rigides ont freiné les progrès de Zeitenwende en Allemagne. En raison de procédures budgétaires, l'Allemagne a largement transmis des offres de l'industrie d'une valeur de 10 milliards d'euros peu après le discours de Scholz Zeitenwende. Au lieu de cela, le premier paquet avec des articles majeurs tels que des avions de combat F-35 est arrivé juste en décembre.

Quand l'Inspecteur général dit en novembre que les Forces armées ont moins d'équipements qu'avant la guerre, vous savez que les choses devraient aller plus vite. En temps de paix, il serait raisonnable de s'écouler près d'un an entre l'annonce de votre intention de dépenser de l'argent et le moment où vous commencez réellement à le faire. Mais nous avons une guerre à grande échelle au milieu de l'Europe, et une refonte rapide des capacités militaires est vitale pour notre sécurité et pour aider l'Ukraine à survivre. Jusqu'à présent, nous manquons vraiment de tout l'état d'esprit et de la volonté politique pour le changement fondamental nécessaire. Le bureau du chancelier pense qu'il obtiendra la plus grande armée conventionnelle européenne rien que grâce à ce fonds spécial. Ce n'est qu'un vœu pieux, cela aidera simplement à combler certains des trous béants laissés par la politique d'épargne d'un an.

Cette situation de l'armée allemande explique-t-elle en partie la réticence allemande à envoyer des Léopards en Ukraine ?

Franchement, j'en doute. Ce qui motive le chancelier est difficile à dire car il a l'habitude de donner des réponses élusives à des questions simples. Cela ne permet guère de se rapporter à ses décisions, ou à ses non-décisions. Mais je ne pense pas que l'état de préparation de ses forces armées soit la principale justification de ses tactiques dilatoires.

Il me semble en effet qu'Olaf Scholz veut actuellement gagner du temps, mais finira par céder. La mauvaise forme de son armée pourrait bien sûr expliquer pourquoi l'Allemagne pourrait ne pas être en mesure de fournir autant de chars Leopard 2, mais nous sommes ne permettant même pas encore aux autres d'envoyer les leurs. De plus, les faibles stocks des forces armées n'ont pas empêché Scholz de se plier à la pression croissante et d'envoyer des obusiers ou des systèmes de défense aérienne au printemps de l'année dernière – plutôt que de se tourner vers les 100 véhicules de combat d'infanterie Marder inutilisés de l'industrie.

Sur les 3 500 chars Leopard 2 dans le monde, plus de 2 000 sont utilisés dans 13 pays européens. S'il est vrai que l'Allemagne a réduit drastiquement le nombre de ses chars de combat à un maigre 6-7% des stocks de 1989, elle pourrait encore épargner certains de ses plus de 300 chars Leopard 2 en service, même si seulement 100 à 150 sont prêts à l'emploi. . Les forces armées pourraient potentiellement épargner ses 19 modèles Leopard 2A5 utilisés uniquement pour la pratique, ainsi que quelques dizaines d'autres si politiquement prioritaires et remplacés par des stocks de l'industrie plus tard. Ensemble, l'Allemagne pourrait alors fournir une cinquantaine de chars Leopard 2 en quelques semaines.

Sans oublier les 180 chars Leopard 1 plus anciens et moins puissants qui sont toujours dans les stocks de l'industrie. L'Ukraine a accepté d'en acheter 100 quelques jours après le déclenchement de la guerre, mais le chancelier allemand a jusqu'à présent refusé d'accorder l'autorisation d'exportation demandée le 1er mars. Ainsi, c'est plutôt cynique quand le Scholz dans le contexte des chars de combat se plaint de "demandes quotidiennes, parfois horaires".

Même si l'armée allemande avait été en forme, Berlin aurait-il été moins réticent à envoyer des chars à Kiev ? Quelles sont les autres raisons de l'hésitation de Berlin ?

Je ne pense pas. Si l'état de l'armée était sa principale préoccupation, il aurait pu approuver la demande de VCI Marder un peu plus tôt que 9 mois et celle des chars Leopard 1 du tout. Scholz et ses alliés du parti ont offert d'innombrables arguments au cours de l'année écoulée, mais beaucoup d'entre eux se sont effondrés peu de temps après. Compte tenu de son raisonnement personnel et de son parti souvent déroutant, découvrir la véritable raison de sa réticence est un peu un jeu de devinettes. Cela peut être la chance mineure d'une escalade nucléaire, la peur de devenir partie prenante à la guerre, le changement au ralenti de l'aile pacifiste de son parti, ou un certain nombre d'autres raisons. Essentiellement, il semble y avoir une croyance assez forte au sein de grandes parties de l'establishment du SPD et parmi quelques autres que l'aide militaire devrait venir plus tard que plus tôt et dans une approche fragmentaire pour ne pas provoquer Poutine.

Une des principales raisons qu'il ne se lasse pas de répéter est qu'il veut éviter de "faire cavalier seul". Depuis que le Royaume-Uni a annoncé l'envoi de chars de combat Challenger 2 et que la Pologne fait pression pour une coalition européenne Leopard 2, cela s'est effondré. Désormais, le détournement vers les États-Unis est non seulement contre-productif à un moment où l'Europe vise une plus grande autonomie stratégique européenne, mais c'est aussi une gifle aux partenaires européens de l'Allemagne déjà méfiants face au ralenti Zeitenwende du pays. C'est assez impressionnant de voir comment nous avons réussi à saper la confiance entre nos alliés au cours de l'année écoulée, maintenant même les États-Unis.

Au-delà de cela, il a justifié à plusieurs reprises son approche prudente en pointant du doigt des partenaires qui ne livrent pas plus non plus, un soutien des électeurs qui n'est vrai que partiellement et le serment qu'il a prêté. Un argument particulièrement étrange du porte-parole du SPD pour les affaires étrangères, Nils Schmid, était récemment que les chars pouvaient changer la dynamique du champ de bataille et du conflit. Cela soulève la question de savoir quel est l'objectif du soutien allemand à l'Ukraine - il semble que ce ne soit pas une victoire ukrainienne comme pour Macron. Lire Scholz est actuellement une mission impossible, ce qui est plutôt désastreux au point d'inflexion le plus critique de l'histoire récente de l'Europe.