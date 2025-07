Atlantico Business

Droits de douane : ce que les politiques n’osent pas dire sur les réalités de cet accord où il n’y aurait que des perdants

Tout le monde ment : l’annonce d’un accord entre l’Union européenne et les États-Unis a provoqué un débat assez violent entre responsables politiques et la Commission de Bruxelles, où les différents protagonistes ne disent pas la vérité. Ça se sent et ça se voit. D’où cet incroyable imbroglio juridique, économique et politique.