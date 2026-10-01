ATLANTI-CULTURE
1 octobre 2026
"Derrière" de Nicolas Chaigneau et Claire Laureau : quand rater devient un art et une étonnante réussite théâtrale
La pièce "Derrière" de Nicolas Chaigneau et Claire Laureau est à découvrir au Théâtre de l'Atelier.
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MOTS-CLESDerrière , Nicolas Chaigneau , Claire Laureau , culture , culture tops , théâtre , Théâtre de l’Atelier
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
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