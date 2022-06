Dérèglement climatique : voilà la raison pour laquelle les discours culpabilisants sont contre-productifs pour toute une partie de la population

Comment les discours sur le changement climatique affectent-ils réellement la population ?

Atlantico : Dans une étude récente, "Political ideology and psychological reactance: how serious should climate change be?", vous montrez que les discours sérieux peuvent exacerber le clivage politique sur le sujet.Comment l'expliquez-vous ? Comment chaque camp réagit-il ?

Eugene Chan : Dans mes recherches, je constate que, lorsque j'insiste sur le fait que le changement climatique est "grave" et "dévastateur" (par rapport au fait de ne pas insister), les Républicains sont encore moins enclins à prendre des mesures contre le changement climatique. J'explique ce phénomène en m'appuyant sur une théorie appelée réactance psychologique. En général, les Républicains veulent avoir le libre arbitre et un sentiment de "liberté" ou de choix. En d'autres termes, les Républicains sont généralement plus réactifs sur le plan psychologique. Lorsqu'ils voient un message qui dit "le changement climatique est grave", ils le considèrent comme une tentative de changer leur sentiment sur le changement climatique, et donc ils prennent encore moins de mesures pour réaffirmer leur liberté individuelle.

Je pense que la conclusion de mon travail est que le langage est important. C'est-à-dire que « comment » et la manière avec laquelle nous communiquons sur le changement climatique est tout aussi importante, peut-être même plus importante, que « ce que » nous communiquons. Les appels au changement climatique et les communications sur le changement climatique devraient faire plus attention aux mots et au langage qu'ils utilisent, parce que leur langage peut avoir des effets non intentionnels, et parfois même opposés.

Dans quelle mesure cela signifie-t-il que les discours culpabilisants ou de mauvais augure sont contre-productifs pour toute une partie de la population ?

Je pense que mes travaux montrent que culpabiliser les Républicains ne serait pas efficace - cela aurait l'effet inverse. De nombreux Démocrates, qui souhaitent que les Républicains prennent davantage de mesures, affirment que le changement climatique est "dévastateur". Même National Geographic (le magazine) dit que le changement climatique est "catastrophique". Mais ces mots ont l'effet inverse pour les Républicains, car ils veulent réaffirmer leur sentiment de liberté.

Cela signifie-t-il que nous devrions trouver un terrain d'entente qui pourrait fonctionner pour l'ensemble du spectre, ou des discours séparés pour les différentes extrémités du spectre pour une meilleure communication sur le sujet ?

Transmettez simplement les faits. Dites exactement ce qui se passera si le changement climatique est (ou n'est pas) abordé. N'utilisez pas de mots ou de langages fantaisistes. Les Républicains considèrent les faits plus que les émotions.

