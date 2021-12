Des Parisiens lors du confinement de mars 2020.

Alors qu’Omicron déferle sur l’Europe certains pays reprennent des mesures de restrictions drastiques s’apparentant à des confinements. Au vu de notre expérience avec ces mesures, que nous disent les études de leur efficacité ?

Philippe Lemoine : Je ne pense pas qu’il soit possible d’estimer précisément l'effet de ces mesures. On utilise principalement deux méthodes. La principale est celle appliquée, par exemple, par l’INSERM. Elles prétendent estimer l’efficacité des mesures mais elles sont conçues de telle façon qu’outre la vaccination et l’immunité par contamination, les restrictions sont la seule chose à laquelle le modèle peut attribuer une baisse de la circulation du virus. Donc évidemment, avec ces études on prouve ce qu’on veut. Mais elles n’ont aucune validité. Le résultat est déjà contenu dans les hypothèses d’une certaine manière. Ces modèles sont censés correspondre à la façon dont le virus se répand, on leur indique qu’il y a eu des restrictions à telles dates et on leur demande quelle efficacité elles ont eu. Et on sait très bien que les modèles ne se comportent pas comme le fait l’épidémie réelle. L’autre méthode plus économétrique regarde une corrélation entre la présence de restrictions et le taux de croissance de l’épidémie. Le problème est que si les gens changent leurs comportements quand l’épidémie commence à augmenter, ce qui est très probablement le cas, et que le gouvernement décide des restrictions au même moment. Mais les facteurs qui font que le gouvernement décide des restrictions sont les mêmes que ceux qui font changer les comportements individuels. Cela induira une corrélation alors même qu’il n’est pas sûr qu’il y a d’effets. L’autre problème est que ces modèles supposent que les gens se mélangent de manière totalement aléatoire, c’est l’hypothèse des mélanges homogènes de la population. Mais on sait parfaitement que ce n’est pas vrai. Ils supposent que quand une personne est infectée elle a la même probabilité d’infecter n’importe quelle autre personne dans la population. Mon hypothèse serait plutôt que le virus se répand en réseaux. Les vagues monteraient et baisseraient selon que les réseaux deviennent plus ou moins saturés. Mais ce n’est qu’une intuition. Ce qui est sûr c’est que si on dit aux modèles qu’il y a eu des restrictions à l’approche du pic alors qu’il n’y en a pas eu, il va trouver une efficacité à ces restrictions imaginaires. Je l’ai testé. Donc les méthodes donnent des fausses certitudes sur l’effet des restrictions. Si on regarde les prédictions de leurs modèles en Afrique du Sud, on va voir qu’ils se sont trompés avec un facteur de 20. En Angleterre, si la baisse se confirme, ce sera une erreur de facteur 10. Ces modèles sont mal spécifiés et il est illusoire de les croire fiables. Je pense que les restrictions ont un effet, parce que le virus reste transmis par les interactions, mais qu’il est impossible de l’estimer et qu’il n’est probablement pas énorme. S’il était important, on le verrait avec les méthodes les plus simples. Il serait donc idiot de réordonner ce genre de restrictions. C’était déjà ma position avant la vaccination, c'est encore moins le cas depuis.

Elles ne sont donc pas efficaces ?

Le calcul coût bénéfice n’est pas du tout en faveur de ces mesures. En Suède, qui n’a pas mis de restrictions, au regard de son nombre de morts au final, il aurait fallu que les restrictions ressuscitent des gens pour réussir un test bénéfice/coût. On justifie les confinements par les vies sauvées et la nécessité d’éviter l’engorgement des hôpitaux mais on oublie l’autre partie de l’équation : l’impact des restrictions sur l’ensemble de la population et les activités qui font que la vie mérite d’être vécue. Implicitement, on dit que protéger une vie est incommensurablement plus important que protéger le bien être qui est sapé par les restrictions. Si on accepte les deux parties de l’équation on peut rediscuter de quand des mesures de restriction sont acceptables. « Il n'est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde entier à l'égratignure de mon doigt » disait Hume. Mais à mon sens, très peu de restrictions pourraient être justifiées de manière conséquentialiste.

Quelles doivent être les mesures à privilégier ?

Je ne suis pas sûr qu’il faille faire quelque chose. Il faut encourager les gens à se faire vacciner, on le fait déjà. Je pense que le pass sanitaire/vaccinal, même si je suis contre à titre personnel, à eu un effet positif sur la vaccination, en tout cas sur la rapidité du processus. Mais la coercition n’est pas le bon moyen pour convaincre ceux qui résistent toujours à la vaccination. Au-delà de ça, je pense qu’il faut accepter de vivre avec le virus. La vaccination a marché. Éventuellement on peut augmenter la capacité hospitalière de manière durable pour pouvoir gérer l’ensemble des malades y compris non-Covid. Qu’est-ce qu’il faut faire, c’est la mauvaise question. Cela suppose qu’on peut agir avec certitude en faisant plus de bien que mal. Je pense qu’on est dans une situation ou ce n’est pas le cas. A titre personnel, je pense qu’il faudrait arrêter de tester ou en tout cas de communiquer le nombre de cas, cela nourrit la panique plus qu’autre chose. D’autant que les hospitalisations sont une donnée bien plus pertinente dans une population vaccinée.

