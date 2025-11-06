De Zohran Mamdani à l’attaque de l’île d’Oléron : l’ère des ravages du décolonialisme

Le maire élu de New York, Zohran Mamdani, s’exprime lors d’une conférence de presse à Flushing Meadows–Corona Park, dans le quartier du Queens, à New York, le 5 novembre 2025. Âgé de 34 ans, Mamdani devient le premier maire musulman de la ville et le plus jeune à occuper cette fonction depuis plus d’un siècle. Ce socialiste démocrate a remporté l’élection malgré de violentes attaques contre ses politiques et ses origines musulmanes, venues des milieux d’affaires, des commentateurs conservateurs et de Donald Trump lui-même.