Le maire élu de New York, Zohran Mamdani, s’exprime lors d’une conférence de presse à Flushing Meadows–Corona Park, dans le quartier du Queens, à New York, le 5 novembre 2025. Âgé de 34 ans, Mamdani devient le premier maire musulman de la ville et le plus jeune à occuper cette fonction depuis plus d’un siècle. Ce socialiste démocrate a remporté l’élection malgré de violentes attaques contre ses politiques et ses origines musulmanes, venues des milieux d’affaires, des commentateurs conservateurs et de Donald Trump lui-même.
DEBAT IDEOLOGIQUE
6 novembre 2025
De Zohran Mamdani à l’attaque de l’île d’Oléron : l’ère des ravages du décolonialisme
L’élection de Zohran Mamdani à New York relance une bataille d’idées: la mouvance décoloniale façonne-t-elle le débat public jusqu’à flirter avec l’entrisme islamiste, comme l’affirment nos invités? Entre influences familiales, réseaux militants et silence sur certaines violences, le dossier divise.
MOTS-CLESÉtats-Unis , New York , Zohran Mamdani , doxa , île d'Oléron , décolonial , Donald Trump , idéologie , république
THEMATIQUESPolitique
Chantal Delsol, philosophe, membre de l'Institut, poursuit une oeuvre majeure à la croisée de la métaphysique et du politique. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages aux éditions du Cerf dont "Le Nouvel âge des pères" (2015), "Les pierres d'angles" (2014) et "L'âge de renoncement" (2011).
Jean Szlamowicz, professeur des universités, auteur de Les moutons de la pensée. Nouveaux conformismes idéologiques, Cerf, 2022, directeur de la collection « Le point sur les idées » aux éditions Intervalles.
