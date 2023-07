Un employé de bureau, photo d'illustration AFP

Atlantico : Certaines études vantent les bienfaits d'un salaire minimum plus élevé sur la santé. Votre étude The Effects of Minimum Wages on (Almost) Everything ? A Review of Recent Evidence on Health and Related Behaviors vise à mesurer la situation réelle. Comment avez-vous établi la réalité de la situation ?

David Neumark : J'avais moi aussi vu certains des "grands titres" vantant les bienfaits pour la santé. Mais bien sûr, ce qui est rapporté dans les médias ne reflète pas nécessairement l'ensemble de la littérature. Un article qui dit "nous n'avons pas trouvé d'effets" ne fait généralement pas la une des journaux !

J'ai donc effectué une recherche exhaustive de tous les articles que j'ai pu trouver - dont la plupart sont assez récents - qui évaluent l'impact des salaires minimums sur la santé ou les comportements liés à la santé. Je les ai tous étudiés avec soin, j'ai résumé les résultats et j'ai évalué la force et la qualité des preuves dans chacun de ces documents. Enfin, je les regroupe par "catégories" (par exemple, santé des adultes, santé mentale, comportements à risque) et tente de résumer ce que l'ensemble des articles de chaque catégorie dit de l'impact des salaires minimums.

Vous montrez que si les effets sur les suicides sont clairs, les effets sur la santé physique sont moins évidents, avec une augmentation du tabagisme et peu d'effets sur l'obésité. Quels effets spécifiques observez-vous dans les neuf catégories couvertes ?

C'est une question vraiment trop détaillée pour y répondre ici, car les études dans chacune de ces catégories couvrent parfois elles-mêmes de nombreuses dimensions. Mais en gros, voici mon résumé (extrait de l'article de VoxEU) :

Les preuves concernant la santé physique globale sont clairement mitigées (par exemple, Lebihan, 2022 ; Averett et al., 2018 ; Buszkiewicz et al., 2021), bien qu'un certain nombre d'études revendiquant des effets bénéfiques soient moins convaincantes. Cette ambiguïté peut refléter les données contradictoires sur les facteurs susceptibles d'influer sur la santé dans certaines des autres analyses que j'examine. Les conclusions relatives aux effets du salaire minimum sur l'alimentation et l'obésité indiquent soit des effets bénéfiques (Palazzolo et Pattabhiramaiah, 2021), soit des effets nuls (par exemple, Chapman et al., 2021), mais pas d'effets négatifs, tandis que d'autres éléments indiquent que des salaires minimums plus élevés augmentent le tabagisme (Huang et al., 2021) et réduisent l'exercice (Lenhart, 2019) et peut-être l'hygiène (Chakrabarti et al., 2021).

Les données relatives à la santé mentale sont ambiguës. Il y a un peu plus d'études qui ne trouvent pas d'impact (par exemple, Kronenberg et al., 2017) que d'études qui trouvent un impact positif (Bai et Viall, 2023) ; aucune ne trouve d'impact négatif. Et, ce qui est peut-être surprenant, les données relatives au suicide n'indiquent que des effets bénéfiques de salaires minimums plus élevés (par exemple, Dow et al., 2020).

S'éloignant des comportements et des résultats traditionnels en matière de santé, les études sur la structure familiale et les enfants vont dans des directions différentes, avec des preuves que les mères passent plus de temps avec leurs enfants (Gearhart et al., à paraître), aucune indication claire de changements dans le traitement des enfants (Ash et al., à paraître), mais une baisse des résultats des enfants aux tests (Regmi, 2020). Les données indiquent généralement que les salaires minima augmentent les comportements à risque - principalement la consommation d'alcool et le tabagisme (par exemple, Hoke et Cotti, 2016). Les données relatives aux effets des salaires minima sur la criminalité sont mitigées (par exemple, Agan et Makowsky, à paraître, contre Fone et al., 2023). Les meilleures données sur l'assurance maladie fournie par l'employeur sont plus négatives (par exemple, Marks, 2011), bien que l'extension de Medicaid dans le cadre de l'Affordable Care Act (ACA) ait pu atténuer cette influence, et qu'il n'y ait pas de preuve évidente d'une augmentation des besoins médicaux non satisfaits lorsque les salaires minimums augmentent (Sabia et Nielsen, 2015). Comme indiqué ci-dessus, d'autres éléments indiquent que l'augmentation du salaire minimum peut avoir des effets négatifs sur la santé par le biais de différents canaux.

Dans quelle mesure l'augmentation du salaire minimum est-elle un moyen efficace d'améliorer la santé publique ? Dans quels contextes ?

Nous ne disposons pas de suffisamment d'informations pour dire dans quel contexte (j'entends par là, par exemple, la constellation d'autres politiques). Mais d'une manière générale, les résultats sont mitigés. Certaines choses s'améliorent, d'autres se détériorent. Les déclarations/recommandations de l'APHA et de l'AMA ne sont pas fondées sur des recherches. Malheureusement, je suppose que l'ambiguïté concernant les effets du salaire minimum sur la santé reflète l'ambiguïté concernant les effets sur le marché du travail - où la recherche montre que certains travailleurs bénéficient de salaires plus élevés, d'autres connaissent une baisse de l'emploi, et il n'y a pas de preuve évidente de réduction de la pauvreté.

Comment expliquer ces résultats ?

Cette question est exposée dans la première partie du document, je ne la répéterai donc pas ici. Mais les économistes pensent que les effets sur la santé ne sont pas clairs. Par exemple, même si le seul effet est un revenu plus élevé, ce revenu plus élevé pourrait être dépensé pour des choses qui améliorent la santé, comme des aliments plus sains, mais aussi pour des choses que les gens apprécient et qui détériorent la santé, comme le tabagisme ou la consommation excessive d'alcool. Un revenu plus élevé pourrait également réduire le stress. Mais la perte d'emploi que subissent certains travailleurs peut avoir des effets négatifs : augmentation du stress, réduction du revenu, coût de l'assurance maladie pour le travailleur (dans le contexte américain), même si c'est peut-être moins le cas depuis la réforme des soins de santé. C'est très compliqué !

Ces données doivent-elles peser plus lourd dans le débat politique ? Et surtout, devrions-nous cesser de justifier les augmentations du salaire minimum par des raisons de santé ?

À ce stade, je ne pense pas que la recherche soutienne fortement les arguments en faveur d'un salaire minimum plus élevé pour des raisons de santé. Comme le souligne l'article, cependant, l'effet positif sur la réduction du nombre de suicides - s'il est avéré - serait clairement appréciable. Honnêtement, bien que certains des articles portant sur ce résultat soient de meilleure qualité par rapport à cet ensemble de travaux, je reste sceptique quant à l'existence d'un effet réel, et cette recherche n'établit pas le mécanisme. Peut-être serai-je plus convaincu à l'avenir.