Les logos de Facebook, Instagram et WhatsApp.

Les logos de Facebook, Instagram et WhatsApp.

ARNAQUE A GOGO

19 décembre 2025

De Meta à Google, les géants de la Tech se font prendre en flagrant délit de mensonges et stratégies de fraude assumées

Les révélations successives visant Meta, Google et d’autres géants du numérique dessinent les contours d’un modèle économique bien plus préoccupant qu’une simple accumulation de scandales isolés. Tolérance assumée des fraudes publicitaires, dégradation délibérée de la qualité des services, arbitrages conscients en défaveur des utilisateurs : derrière la rhétorique de l’innovation et de la responsabilité sociale apparaît une logique de rente propre aux entreprises en situation de quasi-monopole. Au point d'y voir la fin de cette position dominante ? Décryptage.

Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin
Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

