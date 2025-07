Sous les projecteurs

De Kaboul aux podiums : la surprenante histoire du retour de la fourrure dans la mode

Des vestes shearling oversize aux manteaux « Penny Lane » chinés en friperie, l’hiver 2024-25 consacre le grand retour de la fourrure, vraie ou fausse, malgré décennies d’interdictions et de campagnes anti-fourrure. Cette résurgence divise : pour certains jeunes, la peau animale – surtout vintage – serait un choix « durable » face au synthétique ; pour d’autres, elle incarne le luxe ostentatoire et un tournant conservateur assumé. Derrière le débat éthique et écologique se cache aussi une histoire mondiale ignorée, des élevages d’Asie centrale aux ateliers afghans qui ont façonné les mythiques manteaux en karakul.