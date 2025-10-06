Politiqueil y a 2 heures
Guerre psychologique
Crise pour le gouvernement Lecornu ou implosion finale du macronisme ?
Sébastien Lecornu parviendra-t-il à sauver sa peau et celle d’Emmanuel Macron ? La question se pose crûment au lendemain de ce qui ressemble à une journée de dupes avec l’annonce d’un gouvernement qui se voulait resserré, et qui l’est tellement que ça craque de tous les côtés, avec la menace de LR de quitter le gouvernement, celle d’une censure socialiste et une avalanche de protestations contre la nomination de Bruno Le Maire au Ministère de la Défense.