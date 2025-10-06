Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Politiqueil y a 2 heures
Le Premier ministre français Sébastien Lecornu prononce une déclaration à l'Hôtel Matignon à Paris, le 3 octobre 2025, avant une série de consultations avec les partis politiques avant l'annonce du nouveau gouvernement.
Le Premier ministre français Sébastien Lecornu prononce une déclaration à l'Hôtel Matignon à Paris, le 3 octobre 2025, avant une série de consultations avec les partis politiques avant l'annonce du nouveau gouvernement. © ALAIN JOCARD / POOL / AFP
Guerre psychologique

Crise pour le gouvernement Lecornu ou implosion finale du macronisme ?

Sébastien Lecornu parviendra-t-il à sauver sa peau et celle d’Emmanuel Macron ? La question se pose crûment au lendemain de ce qui ressemble à une journée de dupes avec l’annonce d’un gouvernement qui se voulait resserré, et qui l’est tellement que ça craque de tous les côtés, avec la menace de LR de quitter le gouvernement, celle d’une censure socialiste et une avalanche de protestations contre la nomination de Bruno Le Maire au Ministère de la Défense.

avec Anita Hausser
author imageAnita Hausser

Anita Hausser a commencé sa carrière de journaliste à L'Alsace, pour ensuite rejoindre le service politique de RTL, puis a assuré ensuite les grandes interviews politiques sur La Cinq, avant de rejoindre TF1 et LCI, ou elle a dirigé le service politique.

Elle est aujourd'hui éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale.

