Crise pour le gouvernement Lecornu ou implosion finale du macronisme ?

Anita Hausser a commencé sa carrière de journaliste à L'Alsace, pour ensuite rejoindre le service politique de RTL, puis a assuré ensuite les grandes interviews politiques sur La Cinq, avant de rejoindre TF1 et LCI, ou elle a dirigé le service politique.

Elle est aujourd'hui éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale.