Covid longs : vers un problème majeur de santé publique ignoré par les autorités sanitaires ?

Les études sur les cas de Covid long au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis alertent sur le nombre de patients concernés. En Grande-Bretagne, un patient atteint du Covid-19 sur quatre conserverait des symptômes persistants selon les chiffres de l'Office for National Statistics. Et un patient atteint du Covid-19 sur trois souffrirait de problèmes psychologiques ultérieurs selon une étude du Lancet Psychiatry. Le Covid long pourrait devenir un enjeu de santé publique.

Atlantico : Les données concernant le Covid long au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis sont de plus en plus nombreuses et alertent sur un pourcentage non négligeable de patients concernés. Au Royaume-Uni, un patient atteint du Covid-19 sur quatre conserverait des symptômes persistants selon les chiffres de l'Office for National Statistics. Et un patient atteint du Covid-19 sur 3 souffrirait de problèmes psychologiques ultérieurs selon une étude du Lancet Psychiatry. En France, ces données sont beaucoup plus difficiles à avoir. A combien peut-on l’estimer ? Ce manque de chiffres est-il dû à une trop faible considération de ce problème ?

Michaël Rochoy : C'est une pathologie qui reste mal codifiée, il n'y a pas de diagnostic de certitude. Les chiffres de l'Office for National Statistics sont basés sur un auto-questionnaire recueilli le 6 mars 2021. La question posée était : Pouvez-vous aujourd'hui vous décrire comme ayant un Covid long ? A savoir : avoir des symptômes persistant plus de 4 semaines après avoir eu le Covid sans pouvoir l'expliquer par quelque chose d'autre.

En France, il n'existe aucun chiffres officiels. Il n'y a pas non plus à ma connaissance de suivi national du Covid long ni d'étude de cohorte.

La HAS reconnaît le Covid Long mais ne parle pas de ce seuil de 4 semaines. On n'a donc pas de définition consensuelle entre le Royaume-Uni et le France. Les chiffres sont donc forcément à prendre avec des pincettes. Sur son site, la HAS décrivait que la persistance des symptômes représentait 20% des patients après 5 semaines et plus de 10% après 3 mois, le tout en reprenant des chiffres anglais. Cela semble plutôt cohérent. Mais la HAS ne parle pas spécifiquement du Covid long, ils font plutôt mention de "symptômes prolongés" suite au Covid-19.

À Lire Aussi

Près de la moitié des patients atteints de Covid long disent ne pas avoir pu reprendre de vie professionnelle normale 6 mois après avoir contracté la maladie

En février 2021, la Haute autorité de santé et l’Assemblée nationale ont reconnu pour la première fois le Covid long comme une pathologie. Est-ce suffisant ? Les dispositifs de prise en charge et de suivi de ces cas sont-ils en capacité de gérer cette situation ?

Il y a eu cette fiche "réponses rapides" de la HAS publiée en février mais ils travaillent sans doute dessus depuis un moment. C'est assez raisonnable aussi de ne pas se précipiter car le Covid long n'est pas encore bien défini médicalement. Il y a plusieurs symptômes et pas forcément d'explication claire.

La stratégie adoptée par la HAS est une stratégie de symptômes qui doivent être principalement pris en charge en soins primaires (en médecine générale) et éviter l'escalade d'examen paracliniques. Parce que si on est à 25% de Covid "longs" à 4 semaines et ça diminue à 10% après 3 mois, c'est quelque chose qui a tendance à évoluer spontanément de façon favorable. Cela avait été déjà décrit avec le Sras en 2003. Le suivi en médecine générale devrait être suffisant dans la majorité des cas.

A terme pourrait-on se retrouver dans une situation durable avec des gens inaptes à travailler ? Comment y faire face ?

À Lire Aussi

Ces patients atteints de Covid long dont les symptômes persistent après avoir été vaccinés

Plusieurs hypothèses existent à ce sujet dont celle d'un réservoir viral persistant, ou d'une inflammation provoquée par le persistance de fragments viraux ou d'une réponse auto-immune qui persisterait après l'infection. Dans le traitement, il semblerait qu'après le vaccin Pfizer ou AstraZzeneca il y ait une diminution ou une amélioration des symptômes selon une étude qui est encore à l'état de préprint. Cela peut être une piste pour soigner les Covid longs dans la majorité des cas.

Le Covid long peut-il devenir un enjeu de santé publique ?

Oui en effet, surtout si le Covid long nécessite des soins et des examens paracliniques coûteux à l'avenir. Cela peut aussi entraîner plus tard la découverte d'autres choses qui n'auraient pas été explorées auparavant.

Il y a aussi un risque de surmédicalisation, de surinvestigation ou de surtraitement parfois, avec tout ce que ça peut entraîner de nocif comme effets indésirables.

À Lire Aussi

L’autre danger de la « troisième voie » française : le Covid Long frappe indépendamment de l’âge

La possibilité de Covid Long chez les enfants est également à surveiller. C'est évoqué dans l'article de l'Office pour les statistiques nationales. Le Covid long touche tous les âges, surtout les femmes, un peu plus les adultes mais les enfants ne sont pas épargnés pour autant. L'index de déprivation montre que les gens les plus pauvres sont un peu plus touchés et ceux qui avaient une condition physique altérée avant d'avoir le Covid ont aussi plus de symptômes (et c'est notamment à prendre en compte quand on analyse les auto questionnaires des patients).