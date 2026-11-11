MENSONGES
11 novembre 2026
Le corps ment sans effort, la parole se trahit : comment repérer un menteur à ses mots
Ni le détecteur de mensonges ni le langage corporel ne permettent de démasquer un menteur à coup sûr. Dans BBC Science Focus, la linguiste forensique Kirsty King assure que c’est la parole qui le trahit. Le psychanalyste Pascal Neveu confirme que mentir oblige à fabriquer un récit, et que c’est dans cette fabrication que le mensonge se fissure. Mais il met en garde : aucun indice, pris isolément, ne suffit à prouver une tromperie.
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Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).
Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).