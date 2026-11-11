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Blurred backgroundPortrait d'une femme, le doigt sur les lèvres.
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MENSONGES

11 novembre 2026

Le corps ment sans effort, la parole se trahit : comment repérer un menteur à ses mots

Ni le détecteur de mensonges ni le langage corporel ne permettent de démasquer un menteur à coup sûr. Dans BBC Science Focus, la linguiste forensique Kirsty King assure que c’est la parole qui le trahit. Le psychanalyste Pascal Neveu confirme que mentir oblige à fabriquer un récit, et que c’est dans cette fabrication que le mensonge se fissure. Mais il met en garde : aucun indice, pris isolément, ne suffit à prouver une tromperie.

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MOTS-CLES

mensonge , détecter un mensonge , menteur , détecteur de mensonges , polygraphe , linguistique forensique , langage corporel , Pascal Neveu , Kristy King , psychologie du mensonge , psychologie , Justice , société

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Pascal Neveu

Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).

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