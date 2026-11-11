MENSONGES

Le corps ment sans effort, la parole se trahit : comment repérer un menteur à ses mots

Ni le détecteur de mensonges ni le langage corporel ne permettent de démasquer un menteur à coup sûr. Dans BBC Science Focus, la linguiste forensique Kirsty King assure que c’est la parole qui le trahit. Le psychanalyste Pascal Neveu confirme que mentir oblige à fabriquer un récit, et que c’est dans cette fabrication que le mensonge se fissure. Mais il met en garde : aucun indice, pris isolément, ne suffit à prouver une tromperie.