ENVIRONNEMENT

COP31 : le carnaval climatique troque la sortie des fossiles contre un slogan électrique

À la COP31, la Turquie et l’Australie ont trouvé un slogan plus commode que la sortie des énergies fossiles et la réduction des émissions mondiales de CO₂. Même si cet engagement non contraignant était suivi d’effets, il resterait à construire les centrales qui émettraient et les réseaux, et surtout à dire qui paierait l’énorme somme.