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Un homme passe devant le logo de la COP31 à l'intérieur du parc des expositions d'Antalya, le 8 novembre 2026.
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ENVIRONNEMENT

11 novembre 2026

COP31 : le carnaval climatique troque la sortie des fossiles contre un slogan électrique

À la COP31, la Turquie et l’Australie ont trouvé un slogan plus commode que la sortie des énergies fossiles et la réduction des émissions mondiales de CO₂. Même si cet engagement non contraignant était suivi d’effets, il resterait à construire les centrales qui émettraient et les réseaux, et surtout à dire qui paierait l’énorme somme.

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MOTS-CLES

COP 31 , COP , environnement , énergies fossiles , voitures électriques , slogan , transition énergétique , coût environnemental , réchauffement climatique , Pollution , émissions de CO2 , Chine , europe , États-Unis , Turquie , voitures , décarboner

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.

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