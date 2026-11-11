ENVIRONNEMENT
11 novembre 2026
COP31 : le carnaval climatique troque la sortie des fossiles contre un slogan électrique
À la COP31, la Turquie et l’Australie ont trouvé un slogan plus commode que la sortie des énergies fossiles et la réduction des émissions mondiales de CO₂. Même si cet engagement non contraignant était suivi d’effets, il resterait à construire les centrales qui émettraient et les réseaux, et surtout à dire qui paierait l’énorme somme.
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Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.