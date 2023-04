Contrairement à ce qui est souvent répété, il n’y aurait pas de pertes de connaissances pendant les vacances scolaires d’été

Le professeur Joseph Workman a rejoint l'université du Missouri-Kansas City en 2017 après avoir été chercheur postdoctoral Prize au Nuffield College, Université d'Oxford. Ses recherches portent sur la sociologie de l'éducation, la stratification sociale et la méthodologie quantitative. Le professeur Workman donne des cours sur l'introduction à la sociologie, les statistiques pour les sciences sociales et les inégalités en matière d'éducation.

Atlantico : Vous avez récemment publié une vaste étude : Findings on Summer Learning Loss Often Fail to Replicate, Even in Recent Data (Les résultats sur la perte d'apprentissage pendant l'été ne sont souvent pas reproduits, même dans les données récentes). Quelle était votre méthode ? Qu'avez-vous trouvé ?

Joseph Workman : La méthode : Nous avons comparé trois ensembles de données des années 2010 qui ont suivi les compétences en mathématiques et en lecture des élèves des écoles primaires américaines pendant les années scolaires et les étés.

Résultats : Nous avons constaté que peu de modèles d'apprentissage entre l'été et l'année scolaire étaient cohérents d'un ensemble de données à l'autre. Les pertes estivales semblent importantes pour certains tests, mais pas pour d'autres. Les écarts de résultats - entre les écoles et les élèves de différents niveaux de revenus, ethnies et sexes - se sont creusés pour certains tests, mais pas pour d'autres.

On croit souvent que les enfants perdent des compétences pendant les vacances d'été. D'où vient cette idée si elle n'est pas confortée par des données contradictoires ?

Il existe peu de sources de données qui mesurent les compétences scolaires des élèves au début et à la fin de chaque année scolaire, ce qui constitue la structure de données nécessaire pour mesurer l'évolution des compétences des élèves au cours de l'année scolaire et des vacances d'été.

Étant donné que les données disponibles sont limitées pour répondre aux questions relatives aux modèles d'apprentissage entre l'été et l'année scolaire, les conclusions générales sur le déclin de l'apprentissage en été ont trop souvent été basées sur un seul test.

Comment pourrions-nous organiser une expérience reproductible qui tenterait de trancher le débat ?

Je ne pense pas qu'une expérience puisse nécessairement "trancher le débat". Une étape importante serait que les chercheurs soient plus clairs sur ce qui est exactement retenu et oublié pendant les vacances d'été, et sur les raisons pour lesquelles certains tests détectent cette perte d'apprentissage et d'autres non.

Compte tenu de l'étude que vous avez compilée, avez-vous des indications sur l'existence et la force ou non de la perte d'apprentissage pendant l'été ?

Si l'on fait la moyenne des trois ensembles de données, la perte d'apprentissage pendant les vacances d'été correspondrait à environ 6 semaines d'apprentissage en lecture et 7 semaines en mathématiques. Toutefois, cette moyenne masque de grandes différences entre les tests. Un test montre que les élèves perdent moins d'une semaine d'apprentissage en mathématiques pendant l'été, tandis qu'un autre test montre que les élèves perdent dix semaines.

Pouvez-vous déjà tirer des implications politiques de vos données ?

Les chercheurs devraient utiliser plusieurs sources de données et ne pas tirer de conclusions générales sur les modèles d'apprentissage à partir d'un seul test.

Les décideurs politiques devraient donner la priorité à l'utilisation de résultats de recherche solides et reproductibles lorsqu'ils élaborent des politiques fondées sur la recherche en sciences sociales.

Il est important de souligner que l'essentiel des inégalités en matière d'éducation trouve son origine dans la petite enfance. Bien que les trois ensembles de données ne s'accordent pas sur les schémas d'apprentissage été/année scolaire, ils montrent tous que les écarts entre les groupes sont largement en place avant que les enfants ne commencent à aller à l'école. Les réformes éducatives qui donnent la priorité aux programmes préscolaires et aux interventions précoces peuvent être particulièrement prometteuses.