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Le président américain Donald Trump (à droite) s'entretient avec le président chinois Xi Jinping alors qu'il quitte les lieux après une visite au jardin de Zhongnanhai, à Pékin, le 15 mai 2026.
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TRADE, TAIWAN, TECHNOLOGY

22 septembre 2026

Commerce, Taïwan, Technologie : les trois « T » du sommet Trump-Xi s'annoncent au point mort

Lors de la dernière rencontre entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping en mai 2026, les discussions s'étaient concentrées sur trois thèmes commençant par la lettre « T » (en anglais) : le commerce (trade), la technologie (technology) et Taïwan.

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MOTS-CLES

Xi Jinping , Donald Trump , Chine , Etats-Unis , commerce , Taïwan , tech , IA , Intelligence Artificielle

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Rana Mitter

Rana Mitter occupe la chaire ST Lee sur les relations entre les États-Unis et l'Asie à la Harvard Kennedy School. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Forgotten Ally: China’s World War II (2013), qui a remporté la médaille RUSI/Duke of Westminster pour la littérature militaire en 2014 et a été distingué comme « livre de l'année » par le Financial Times et The Economist.