TRADE, TAIWAN, TECHNOLOGY
22 septembre 2026
Commerce, Taïwan, Technologie : les trois « T » du sommet Trump-Xi s'annoncent au point mort
Lors de la dernière rencontre entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping en mai 2026, les discussions s'étaient concentrées sur trois thèmes commençant par la lettre « T » (en anglais) : le commerce (trade), la technologie (technology) et Taïwan.
6 min de lecture
MOTS-CLESXi Jinping , Donald Trump , Chine , Etats-Unis , commerce , Taïwan , tech , IA , Intelligence Artificielle
THEMATIQUESGéopolitique
Rana Mitter occupe la chaire ST Lee sur les relations entre les États-Unis et l'Asie à la Harvard Kennedy School. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Forgotten Ally: China’s World War II (2013), qui a remporté la médaille RUSI/Duke of Westminster pour la littérature militaire en 2014 et a été distingué comme « livre de l'année » par le Financial Times et The Economist.
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