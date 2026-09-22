Rana Mitter occupe la chaire ST Lee sur les relations entre les États-Unis et l'Asie à la Harvard Kennedy School. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Forgotten Ally: China’s World War II (2013), qui a remporté la médaille RUSI/Duke of Westminster pour la littérature militaire en 2014 et a été distingué comme « livre de l'année » par le Financial Times et The Economist.