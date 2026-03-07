MYSTERES DES ASTEROIDES
7 mars 2026
Comment sait-on de quoi sont faits les astéroïdes ?
Vieilles de plusieurs milliards d’années, les astéroïdes sont de véritables archives du Système solaire primitif. Mais comprendre leur composition n’est pas seulement une question scientifique : c’est aussi un enjeu clé pour la défense planétaire et l’avenir de l’exploration spatiale.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESNASA , voie lactée , astéroïdes
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Chercheur postdoctoral spécialiste des météorites achondrites, The Open University
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Chercheur postdoctoral spécialiste des météorites achondrites, The Open University