VOITURES AUTONOMES ET ACCESSIBILITE
12 mars 2026
Comment rendre les véhicules autonomes plus sûrs pour les personnes sourdes et malentendantes
À mesure que les voitures autonomes arrivent sur nos routes, une question essentielle se pose : comment ces véhicules communiqueront-ils avec les piétons, notamment les personnes sourdes ou malentendantes ? Sans une conception réellement inclusive, ces technologies pourraient créer de nouvelles barrières plutôt que renforcer la sécurité.
A PROPOS DES AUTEURS
Maître de conférences en interaction homme-machine, School of Computing, Birmingham City University.)
Maître de conférences en interaction homme-machine, School of Computing, Birmingham City University.)