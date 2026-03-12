POLITIQUE
Cette capture d'écran d'AFP TV montre une voiture Waymo à San Francisco. (Image d'illustration)
VOITURES AUTONOMES ET ACCESSIBILITE

12 mars 2026

Comment rendre les véhicules autonomes plus sûrs pour les personnes sourdes et malentendantes

À mesure que les voitures autonomes arrivent sur nos routes, une question essentielle se pose : comment ces véhicules communiqueront-ils avec les piétons, notamment les personnes sourdes ou malentendantes ? Sans une conception réellement inclusive, ces technologies pourraient créer de nouvelles barrières plutôt que renforcer la sécurité.

Wenge Xu Go to Wenge Xu page

MOTS-CLES

nouvelles technologies , voitures sans conducteur , Intelligence Artificielle , situation de handicap

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Wenge Xu image
Wenge Xu

Maître de conférences en interaction homme-machine, School of Computing, Birmingham City University.)

