Le 21 février 2025, à Stockholm, en Suède, Carl-Axel Wahlström, fondateur de Copy Lab, documente un visage humain pour l'entraînement d'une IA dans les bureaux de l'entreprise.

©

Le 21 février 2025, à Stockholm, en Suède, Carl-Axel Wahlström, fondateur de Copy Lab, documente un visage humain pour l'entraînement d'une IA dans les bureaux de l'entreprise.

PORNOGRAPHIE ARTIFICIELLE

16 janvier 2026

Comment les images sexuelles générées par l'IA causent des dommages bien réels mais si nous savons qu'elles sont fausses

La multiplication d’images sexuelles générées par intelligence artificielle, bien qu’identifiées comme artificielles, provoque des atteintes psychologiques bien réelles. En s’appuyant sur des cas récents impliquant des outils d’IA diffusés sur les réseaux sociaux, cet article analyse pourquoi ces contenus « faux » peuvent produire des effets comparables à des violences bien concrètes, et pourquoi ils posent un défi majeur aux cadres juridiques et réglementaires actuels.

Alex Fisher Go to Alex Fisher page

Alex Fisher
Chercheur postdoctoral

Alex Fisher est philosophe à l'Université de Leeds