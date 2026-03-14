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Blurred backgroundA Bogota, des clients sourds communiquent en langue des signes au café « Sin Palabras » (Sans mots).
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COMMUNICATION

14 mars 2026

Comment fonctionne la conversation et pourquoi les personnes malentendantes s'appuient davantage sur leurs capacités de prédiction

La conversation, souvent perçue comme naturelle, repose en réalité sur une coordination complexe entre écoute et parole. Chaque mot que nous prononçons est anticipé par notre cerveau, qui prédit la fin des phrases et le moment précis où prendre la parole. Cette capacité prédictive devient cruciale pour les personnes malentendantes, qui doivent compenser les difficultés d’audition en s’appuyant davantage sur leur anticipation des mots et du rythme de la conversation.

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MOTS-CLES

science , langage , communication , pertes auditives , sourds , muets , Langue des Signes

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Ruth Corps

Ruth Corps est chercheuse en psychologie, à l'École de psychologie de l'Université de Sheffield.