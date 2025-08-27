Immigration, sécurité et tabous européens

Comment expliquer la surreprésentation statistique des Afghans et Pakistanais dans les crimes sexuels et pédophiles ?

Des données venues d’Allemagne, de Suède, de Suisse ou encore d’Italie dressent le même constat : les populations afghanes et pakistanaises apparaissent massivement surreprésentées dans les affaires de crimes sexuels. Derrière ces chiffres, un choc culturel qui interroge, avec des pratiques comme le « bacha bazi » en arrière-plan, et une question sensible : comment les sociétés européennes peuvent-elles réagir, notamment en matière de droit d’asile et d’expulsions ?