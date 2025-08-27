Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Bashir, un proche d’un adolescent victime du « bacha bazi », lors d’un entretien avec l’AFP dans la province du Helmand. Le « bacha bazi », pratique d’esclavage sexuel de jeunes garçons, reste largement répandue en Afghanistan. (Image d'illustration)
Immigration, sécurité et tabous européens

Comment expliquer la surreprésentation statistique des Afghans et Pakistanais dans les crimes sexuels et pédophiles ?

Des données venues d’Allemagne, de Suède, de Suisse ou encore d’Italie dressent le même constat : les populations afghanes et pakistanaises apparaissent massivement surreprésentées dans les affaires de crimes sexuels. Derrière ces chiffres, un choc culturel qui interroge, avec des pratiques comme le « bacha bazi » en arrière-plan, et une question sensible : comment les sociétés européennes peuvent-elles réagir, notamment en matière de droit d’asile et d’expulsions ?

avec Pierre-Marie Sève
author imagePierre-Marie Sève

Pierre-Marie Sève est délégué général de l'Institut pour la Justice. 

Comment expliquer la surreprésentation statistique des Afghans et Pakistanais dans les crimes sexuels et pédophiles ?

