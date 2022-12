Comment des médecins ont traité la maladie chronique d’un enfant… dans le ventre de sa mère

Des médecins ont traité la maladie chronique d’un enfant dans le ventre de sa mère.

Atlantico : Pour la première fois, des médecins ont traité un fœtus pour une forme sévère d'une maladie génétique rare dans l'utérus, la maladie de Pompe. Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Jennifer Cohen : La maladie de Pompe est une maladie autosomique récessive considérée comme étant à la fois une maladie de stockage lysosomale et un trouble du stockage du glycogène impliquant le gène GAA. Les variants bi-alléliques de ce gène provoquent une déficience enzymatique qui entraîne une accumulation de glycogène dans les lysosomes des cellules musculaires, notamment. La maladie de Pompe à début infantile touche plus particulièrement le muscle cardiaque et le muscle squelettique.

Vous avez étudié cette procédure et vos résultats ont été publiés dans le New England Journal of Medicine, In Utero Enzyme-Replacement Therapy for Infantile-Onset Pompe's Disease. Comment s'est déroulée cette procédure révolutionnaire ? Qu'est-ce qui a été fait exactement ?

Nous avons utilisé une thérapie de remplacement enzymatique approuvée par la FDA - l'alglucosidase alfa - et utilisé une procédure connue de médecine materno-fœtale - l'injection/infusion dans la veine ombilicale. Nous avons administré ce médicament au fœtus par injection dans la veine ombilicale toutes les deux semaines à partir d'environ 24-35 semaines de gestation, pour un total de 6 perfusions in utero. Ce travail est le fruit d'une collaboration internationale entre l'Université de Californie à San Francisco, l'Université Duke et l'Hôpital d'Ottawa.

Comment se porte Ayla, l'enfant qui a été traitée, jusqu'à présent ?

Elle va très bien à l'âge de 17 mois et a atteint toutes les étapes de son développement au moment approprié pour son âge. Elle s'épanouit sans problèmes cardiaques ou musculaires apparents, à ce jour.

Quels sont les avantages et les inconvénients de ce traitement ?

Pour - le traitement précoce de la maladie peut empêcher l'accumulation de glycogène dans les cellules musculaires avant même qu'elle ne commence.

Contre - risque inhérent d'accouchement prématuré avec les procédures fœtales, en général (ce qui ne s'est pas produit dans ce cas). La patiente a été induite à 37+3/7 semaines de gestation et a accouché par voie vaginale à 37+4/7 semaines sans complications.

Aucun événement indésirable pour la mère ou le fœtus/enfant dans ce cas.

Ni pour ni contre : Ayla continuera à avoir besoin d'un traitement ERT postnatal ; ce traitement ERT in utero n'est pas un remède et ne remplace pas la nécessité d'un traitement postnatal continu.

Qu'est-ce que la thérapie prénatale a changé pour le patient ? Que se serait-il passé sans ?

Sans la thérapie prénatale, la patiente serait probablement née avec une certaine atteinte des muscles squelettiques et cardiaques de la maladie au moment de la naissance ; l'atteinte cardiaque peut avoir été corrigée au fil du temps avec le traitement postnatal par ERT, mais il arrive que l'atteinte des muscles squelettiques ne soit pas totalement résolue chez les patients. En outre, les cellules des muscles cardiaques peuvent être sauvées/il peut y avoir une résolution de l'accumulation de glycogène dans les cellules des muscles cardiaques, mais il y a des preuves pour croire que les cellules de conduction cardiaque (responsables des arythmies) peuvent ne pas être complètement corrigées par le seul traitement postnatal par ERT.

Cette expérience pourrait-elle être le début de l'ère de la thérapie prénatale ?

Oui, nous sommes prudemment optimistes et devons continuer à suivre ce patient au cours des prochaines années pour nous assurer que les bénéfices cliniques demeurent, mais si tout continue sur la trajectoire actuelle, nous avons bon espoir que cela ouvre la voie à de futures thérapies prénatales.

Quelles sont les maladies qui pourraient être le plus facilement traitées grâce à cette thérapie ?

Nous avons 8 maladies de stockage lysosomales (toutes les conditions avec déficience enzymatique) dans l'essai clinique de phase 1 de thérapie de remplacement d'enzyme in utero actuellement actif. Ce sont de bonnes cibles pour ce type de thérapie, car il existe déjà des traitements par enzymothérapie substitutive approuvés par la FDA.