PRÉVENTION

Comment 7 000 pas par jour peuvent vous aider à réduire les risques de cancer

Et si marcher chaque jour devenait l’un des gestes les plus simples et les plus puissants pour réduire le risque de cancer ? Une vaste étude de l’Université d’Oxford révèle qu’un nombre plus élevé de pas quotidiens est associé à une baisse significative du risque de développer jusqu’à 13 types de cancer. Peu importe la vitesse : c’est la régularité du mouvement qui compte. Dans une société de plus en plus sédentaire, ces résultats rappellent que la prévention peut aussi commencer… au coin de la rue.