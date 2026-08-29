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WORLD IN MAPS

29 août 2026

Combien de temps faut-il pour apprendre chaque langue européenne ?

Toutes les langues européennes ne présentent pas la même difficulté pour les anglophones. D’après les estimations américaines, quelques mois peuvent suffire pour maîtriser l’italien ou l’espagnol, quand le finnois ou le hongrois exigent bien davantage d’efforts.

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linguistique , Langues , apprentissage , culture , société

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The World in Maps

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