WORLD IN MAPS
29 août 2026
Combien de temps faut-il pour apprendre chaque langue européenne ?
Toutes les langues européennes ne présentent pas la même difficulté pour les anglophones. D’après les estimations américaines, quelques mois peuvent suffire pour maîtriser l’italien ou l’espagnol, quand le finnois ou le hongrois exigent bien davantage d’efforts.
1 min de lecture
THEMATIQUESCulture
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
Populaires
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.