CRISE EN VUE ?
19 novembre 2026
La colère des policiers, signal faible de la décomposition de la Ve République ?
L’effondrement de la France de 1940 n'était pas celui de 1870. Ces deux moments racontent pourtant une même histoire : la façon dont les Français finissent par relancer leur matrice. Dix-huit ans plus tard, en 1958, la IVe République s'est à son tour effondrée face à la mutinerie des généraux en Algérie et à la menace imminente d'une intervention militaire sur Paris. Que nous dit aujourd’hui cette épidémie de policiers malades ? Faut-il y voir un signal faible quant à l’avenir de la Ve République ?
14 min de lecture
Ce qu'il faut en retenir :
Usure physique et matérielle : Avec plus de 2 500 blessés en deux mois et 14,6 millions d'heures supplémentaires non récupérées, les effectifs policiers atteignent un point de rupture opérationnel.
Sentiment d'abandon : Le faible taux d'incarcération après les émeutes et les consignes gouvernementales d'empathie nourrissent l'amertume des agents face à une impression d'impunité.
Stratégie de conflictualisation : L'extrême gauche cible délibérément la police pour délégitimer l'arbitre républicain et épuiser les capacités de maintien de l'ordre de l'État.
Crise globale de l'État : Au-delà des forces de sécurité, ce malaise reflète l'incapacité des pouvoirs publics à offrir des réponses politiques et des services efficaces aux citoyens.
La suite de cet article est réservée aux abonnés.
THEMATIQUESSociété
Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Il édite chaque semaine la Lettre des radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien
Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.
Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Il édite chaque semaine la Lettre des radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien
Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.