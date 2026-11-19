CRISE EN VUE ?

La colère des policiers, signal faible de la décomposition de la Ve République ?

L’effondrement de la France de 1940 n'était pas celui de 1870. Ces deux moments racontent pourtant une même histoire : la façon dont les Français finissent par relancer leur matrice. Dix-huit ans plus tard, en 1958, la IVe République s'est à son tour effondrée face à la mutinerie des généraux en Algérie et à la menace imminente d'une intervention militaire sur Paris. Que nous dit aujourd’hui cette épidémie de policiers malades ? Faut-il y voir un signal faible quant à l’avenir de la Ve République ?