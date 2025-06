Vague blanche

Cocaïne : ce tsunami tout aussi prévisible qu’imprévu par les pouvoirs publics

Le rapport 2025 de l’ONU sur les drogues dresse un constat accablant : la production mondiale de cocaïne a explosé de 34 % en un an, avec un pic de 3 700 tonnes en Amérique du Sud. Un record historique, révélateur d’un basculement global. L’Europe de l’Ouest est désormais la cible prioritaire des cartels, et la France, noyée sous une poudre toujours plus pure et moins chère, fait office de passoire. Tests positifs en entreprise, blanchiment à grande échelle, failles béantes dans les services de l’État : le narcotrafic impose sa loi jusque dans les coulisses du pouvoir. Pendant que les cartels investissent des milliards dans la cybersurveillance et la corruption, nos institutions vacillent, nos services saturent, et nos ministres s’éclipsent. À Marseille, l’échec retentissant de l’Ofast sur une opération de 400 kilos volatilisés symbolise l’effondrement silencieux d’un système dépassé. Ce que révèle ce rapport n’est pas une simple dérive. C’est un état de guerre. Et la France, aujourd’hui, est à découvert.