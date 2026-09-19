COMME UNE ERE DE COUNTRY

Choosin’ Texas : le hit de tous les records qui raconte l’Amérique bien mieux que le New York Times

Les médias et les politiques scrutent une Amérique prête à se déchirer. Ils voient moins celle qui n’a déjà plus grand-chose à se dire. À chacun ses goûts, ses écrans, son monde : le confort de ne fréquenter que ce qui nous plaît pourrait coûter cher à la vie en société. Le triomphe d’Ella Langley donne à cet éloignement sa bande-son : le New York Times y voit une droitisation. Et si c’était en fait surtout une séparation dans la résignation ?