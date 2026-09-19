POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des participants venus du Texas suivent les débats lors de la deuxième journée de la convention du Comité national républicain consacrée aux élections de mi-mandat, à l’American Airlines Center de Dallas, au Texas, le 10 septembre 2026 (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

COMME UNE ERE DE COUNTRY

19 septembre 2026

Choosin’ Texas : le hit de tous les records qui raconte l’Amérique bien mieux que le New York Times

Les médias et les politiques scrutent une Amérique prête à se déchirer. Ils voient moins celle qui n’a déjà plus grand-chose à se dire. À chacun ses goûts, ses écrans, son monde : le confort de ne fréquenter que ce qui nous plaît pourrait coûter cher à la vie en société. Le triomphe d’Ella Langley donne à cet éloignement sa bande-son : le New York Times y voit une droitisation. Et si c’était en fait surtout une séparation dans la résignation ?

Photo of Jean-Sébastien Ferjou
Jean-Sébastien Ferjou Go to Jean-Sébastien Ferjou page

7 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Texas , country , Dolly Parton , culture , société , pop culture

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Sébastien Ferjou image
Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.