La grande peur monétaire

Choc des tarifs douaniers américains : vers un grand retour de l’inflation… ou pas ?

Alors que les prix repartent à la hausse aux États-Unis, certains économistes pointent du doigt les droits de douane hérités de l’ère Trump. Une lecture que rejette fermement Don Diego de la Vega, pour qui l’inflation est un phénomène monétaire par essence, et non une simple réaction aux politiques commerciales. Ce qu’on observe, dit-il, ce sont des ajustements relatifs, pas une véritable inflation. Une confusion largement entretenue, selon lui, par la Fed et par un Occident devenu rentier, obsédé par la préservation de ses rentes et allergique à la moindre hausse des prix.