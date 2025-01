Piero Ignazi est professeur de sciences politiques à l’université de Bologne. Il est éditorialiste au quotidien Domani, et a été directeur de la revue de culture et politique Il Mulino. Auteur d’une oeuvre abondante sur les partis politiques, il présente, avec Parti et Démocratie, la synthèse de ses travaux depuis plusieurs décennies.