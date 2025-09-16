Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 6 au 12 septembre

Politiqueil y a 9 heures
Vue de l'ambassade des États-Unis à Pretoria le 11 septembre 2025, après la fusillade mortelle du jeune militant et influenceur américain Charlie Kirk. © PHILL MAGAKOE / AFP
œillères

Charlie Kirk, cet objet politique non identifié (ici) : mais pourquoi tant de politiques français sont-ils incapables de comprendre ce que la gauche américaine comprend sur la génération Z ?

Charlie Kirk était un influenceur politique générationnel : il a marqué la politique américaine en re-définissant le conservatisme pour la Génération Z, transformant son organisation Turning Point USA en véritable « faction jeunesse » du Parti républicain, avec un réseau massif et une influence culturelle au-delà des cercles politiques traditionnels.

avec Frédéric Mas
author imageFrédéric Mas

Frédéric Mas est journaliste indépendant, ancien rédacteur en chef de Contrepoints.org. Après des études de droit et de sciences politiques, il a obtenu un doctorat en philosophie politique (Sorbonne-Universités).

Voir la bio »

