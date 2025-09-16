œillères

Charlie Kirk, cet objet politique non identifié (ici) : mais pourquoi tant de politiques français sont-ils incapables de comprendre ce que la gauche américaine comprend sur la génération Z ?

Charlie Kirk était un influenceur politique générationnel : il a marqué la politique américaine en re-définissant le conservatisme pour la Génération Z, transformant son organisation Turning Point USA en véritable « faction jeunesse » du Parti républicain, avec un réseau massif et une influence culturelle au-delà des cercles politiques traditionnels.