Guerre sur Tiktok

Cette nouvelle réalité géopolitique que révèle le bras de fer sino-américain autour de TikTok

Sous la menace d’un bannissement ou d’une vente forcée aux États-Unis, TikTok est devenu bien plus qu’une simple application de divertissement : un symbole des tensions géopolitiques croissantes entre la Chine et les États-Unis. Derrière les débats sur les données et la liberté d’expression, c’est une bataille pour le contrôle du web mondial qui se joue. À l’heure où les plateformes numériques deviennent des armes d’influence, la question n’est plus de savoir si TikTok survivra, mais si le monde parviendra à construire un internet fondé sur la coopération, la transparence et des valeurs démocratiques partagées.