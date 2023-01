Cet inquiétant entrisme du lobby trans dans les institutions de la République

Un drapeau pour la défense des personnes transgenres lors d'une manifestation LGBTQ.

La question de la transidentité est de plus en plus présente au sein de notre société et dans les médias.

Michèle Vianès est présidente de l’ONG Regards de femmes, et spécialiste des questions d’égalité femmes-hommes.

Atlantico : A quel point vous observez du lobbyisme très fort de la part des transactivistes dans les différentes institutions françaises ?

Michèle Vianès : Lors de la rédaction des principes de Yogyakarta en 2006, qui sont une série de principes sur l'application du droit international des droits de l'homme en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre, les juristes ont mis un cadre normatif spécifique. Des groupes de personnes homosexuelles et transexuelles ont été actifs pour l’instauration de principes. Comment ces principes, très présents en France, sont totalement méconnus et n’ont jamais fait l’objet du moindre débat ? Au départ, les activistes agissaient à bas bruit. Maintenant, ce n’est plus le cas.

Ils vont jouer sur la légitimité de l’accès au droit des personnes transsexuelles et le compassionnel victimaire. Leur stratégie a été de remplacer le mot « sexe » par le mot « genre ». On va considérer le sexe comme une donnée sociologique et non plus un fait. Quand ils font cet amalgame entre genre et sexe, ils ont introduit l’ « identité de genre », et ont donc mélangé les droits légitimes et ce concept nébuleux d’ « identité de genre ».

Ils ont par exemple noyé dans la liste des 23 discriminations en 2014-2015 ce concept. La gestuelle, l’habillement et la façon de parler sont des éléments constitutifs de cette identité.

Ensuite, parlons de la loi du 18 novembre 2016, celle sur la modernisation de la justice au XXIe siècle. Prenons l’article 61 alinéa 5 : « Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. » Il suffit de déclarer qu’on est de l’autre sexe pour être de l’autre sexe : c’est purement déclaratif. Mais les activistes le font de manière sournoise : quand il y a la discussion sur la loi, ils ne vont pas faire partie du groupe en discussion. Ils proposent des éléments qu’ils vont ajouter à des amendements. Ils vont voir des parlementaires qui sont d’accord avec eux. Ceux qui s’opposent à cela sont accusés de transphobie. La mécanique est bien rodée.

Cette stratégie touche les adolescents et les enfants, avec des mutilations d’individus qui sont faites sans aucune réaction des responsables politiques. Dans les pays anglo-saxons, on s’aperçoit que c’est une catastrophe sanitaire et on fait machine arrière.

On a d’ailleurs vu la violence des activistes lors de la parution du livre de Caroline Eliacheff et de Céline Masson, intitulé « La fabrique de l’enfant transgenre » (Editions de l’Observatoire, 2022).

A quelle vitesse progresse cette idéologie ?

On va faire d’un enfant sain un patient à vie. C’est quelque chose d’intéressant car c’est une clientèle à vie. Et l’idéologie transgenre veut exclure les femmes : ce sont même les lesbiennes qui ont attaqué cette idéologie car elles se sont fait phagocyter à cause de cette idéologie.

Toute la littérature anglo-saxonne traduite en français permet d’endoctriner les enfants, et sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de jeunes filles et de jeunes hommes à qui on dit qu’ils ont le mauvais sexe. Une fois convaincus, on les met en contact avec d’autres jeunes qui sont dans la même situation, et ensuite on essaye de parler à leurs parents pour les alerter.

Derrière cela, il y a des médecins ou des gynécologues qui vont bloquer la puberté en faisant croire que ce n’est pas irréversible. Des soins sont remboursés pour l’ensemble du suivi des opérations.

Des prescriptions d’hormones croisées sont faites : on donne aux enfants de sexe masculin des hormones féminines, et inversement pour une fille. On est dans une situation analogue à celle qui a fait scandale lors du Mediator. On donne un médicament qui a une autorisation de mise sur le marché pour un autre objectif que celui initial. Pour les adolescentes, cela bloque le développement de leurs organes sexuels féminins, mais le clitoris grossit. Elles ont une gêne énorme et des douleurs grandissantes à cause de cela. Cela ressemble fortement à des mutilations sexuelles.

Quels sont les domaines les plus prompts à accueillir l’idéologie transgenre ?

Les milieux artistiques le sont. Certains syndicats essayent de faire entrer certains transexuels afin de respecter la parité.

