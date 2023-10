Cet impact inquiétant de l’inflation sur la santé mentale des Français

Le pouvoir d'achat est au coeur des préoccupations des Français.

Face à la hausse des prix, de plus en plus de personnes s’inquiètent et s'angoissent à propos de leur situation financière et pour leur pouvoir d’achat.

Atlantico : Alors que le coût de la vie augmente dans un contexte économique instable, de plus en plus de personnes s’inquiètent et paniquent à propos de leur situation financière et pour leur pouvoir d’achat. Quel est l’impact de l’anxiété financière sur la santé mentale dans le contexte de l’inflation ? Comment cela se manifeste-t-il chez les patients ?

Pascal Neveu : C’est une réalité énorme. Une étude certes contestable parce que menée par un précheur nous rapporte ces chiffres catastrofiques. Cette récente étude britannique menée auprès de 2000 Britanniques par le prêteur Creditspring a montré que 30 % d'entre eux ont signalé une détérioration de leur santé mentale depuis le début de la crise économique. Les 25-34 ans déclarent avoir vécu la pire situation, avec des taux atteignant 48 % dans ce groupe. Aux États-Unis, une enquête Bankrate d'avril 2023 a montré que 52 % des plus de 2 300 adultes américains interrogés ont déclaré que l'argent avait un impact négatif sur leur santé mentale, le problème lié à l'argent le plus souvent cité ayant un impact négatif sur la santé mentale étant l'insuffisance des économies d'urgence. Parmi ceux qui ont déclaré que l’argent était un facteur de stress, 29 % ont déclaré s’en inquiéter quotidiennement.

Le projet de budget 2024 dévoilé mercredi prévoit encore un déficit de 4,4% du PIB, après 4,9% cette année. Et la loi de programmation des finances publiques, soumise au vote de l’Assemblée mercredi soir, n’ambitionne de repasser sous le ratio des 3% de déficit qu’à l’horizon 2027. La France serait l’un des derniers, avec la Bulgarie, la Slovaquie et l’Estonie, à présenter encore un déficit supérieur à 3% en 2026. Entre-temps, plusieurs pays…

Sauf que chez nos patients nous ne mesurons pas les mêmes effets.

Et en dehors des chiffres, je veux rester dans la configuration de mes patients. Ils sont angoissés, inquiets ne pensant pas leur futur !

Combien d’employés, d’indépendants qui payent cher en consultation mais surtout qui sont surtout dans une pleine problématique financière immense.

L’argent est quoi ?

Une reconnaissance sociale, un besoin vital, une anxiété quotidienne pour tant de Français dont je rappelle que seuls 10% de couples ne gagnent pas plus de 3000 euros par mois ! A Paris c’est invivable, intenable !

Et comment tenir psychologiquement ?

Ce phénomène s’installe-t-il chez des personnes qui n'avaient jamais ressenti cette pression aiguë auparavant ? Cette difficulté et cette crise mentale ne sont-elles pas d’autant plus difficiles que le fait de parler d’argent peut sembler honteux, voire tabou ?

Justement… pardonnez moi, mais çà vous tombe sur la gueule. C’est hyper tabou en France ! Personne n’en parle !

On ne sait pas le gérer, Il n’y pas d’experts comptables qu’on concacte... et il y a les impôts… et çà devient une honte, une spirale infernale, et pour certains des mensonges, une culpabilité.

En France on ne parle pas d’argent ! Sauf certains, on ne parle pas des sujets d’argent car il il y a les riches et les pauvres. Et c’est sujet clivant, alors que l’amour devrait l’emporter.

Le sujet est déjà tabou au sein des couples et les amis ! 50% n’abordent pas le sujet, où çà reste un sujet très conflictuel.

Les couples ne parlent pas d’argent !

Comptes conjoints ?

Compte commun ?

Et en fonction des salaires comment définir la « distribution » des charges ?

L’argent et les finances restent un nerf de guerre central au sein d’un couple.

Au regard de la politique monétaire de la BCE et des décisions en France sur le plan de l’économie, l’inflation est partie pour durer... Les troubles liés à l’anxiété financière pourraient-ils s’aggraver sur le long cours et entraîner des dépressions sévères ?

Je ne parlerai pas politique.

Sur un plan psy nous connaissons le lien anal à l’argent. D’Arpagon , Louis de Funès et le meilleur.

Nous avons tous une propention singulière sur ce sujet. Je vais vous éviter un cours, mais pour répondre à votre question, je pense que nous sommes très loin des prédictions.

Les dépressions sévères ne conservent actuellement que du cours terme.

A suivre car nous surveillons et je pense que nous allons tendre vers des dépressions en tout cas troubles psychopathologiques.

Ce qui me semble le plus important c’est le suivi des enfants et la transmission des parents aux enfants. Et là nous voyons un défaut énorme en terme de leur suivi.

Je ne dis pas que nos gamins doivent être suivis… mais en tant qu’adultes, parents que devons nous transmettre ?

Comment parvenir à se prémunir des conséquences de l’anxiété financière sur la santé mentale ? Comment obtenir de l’aide en cas d’anxiété financière ? Y a-t-il des moyens et des méthodes pour sortir de cette spirale ? Une hausse des salaires pourrait-elle être une solution miracle et faire disparaître ce poids sur la santé mentale ?

Je vais être très violent face aux banques qui ne pensent pas à l’humain. Nous sommes combien d’ishumanisés avec des problèmes énormes.

Combien de patients ne dorment pas, font des cauchemars, ne mangent plus, diffèrent leurs rdv.

C’est un scandale énorme !

Les banques gagnent énormément d’argent au détriment de patients qui me racontent leurs difficultés.

Cela a une répercussion psy énorme. Imaginez la honte immense… des gens qui gagnaient bien leur vie mais qui ont tout perdu suite à la covid, leurs couples brisés… et ne rien dire, cacher les choses, la honte alors que reconnus mais…la vie.

Bien évidemment qu’une aide sociale et un Revenu Universel serait une solution, mais que toutes les études démontrent bien sur un plan psychologique que narcissiquement et en terme « d ‘amour propre » les personnalités n’évoluent pas.

La santé mentale est plus importante et fondamentale pour moi… sauf que nous sommes tellement en retrait. Les parents pauvres de la psy.