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Une photographie prise le 5 juillet 2026 montre de la lave s'écoulant et de la fumée s'élevant du cratère lors d'une éruption du volcan Etna, en Sicile.
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DESTIN HUMAIN

31 août 2026

Ces volcans qui ont fait l’histoire

Bien après que la lave a cessé de couler, d'immenses éruptions ont modifié le climat terrestre et les sociétés du monde entier.

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MOTS-CLES

volcans , histoire , Krakatoa , Indonésie , éruptions volcaniques , peste noire

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Alexandra Witze

Alexandra Witze est journaliste scientifique à Boulder, dans le Colorado. Elle est l'auteure, avec Jeff Kanipe, de Island on Fire, un ouvrage consacré à l'éruption du volcan islandais Laki en 1783.

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