DESTIN HUMAIN
31 août 2026
Ces volcans qui ont fait l’histoire
Bien après que la lave a cessé de couler, d'immenses éruptions ont modifié le climat terrestre et les sociétés du monde entier.
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Alexandra Witze est journaliste scientifique à Boulder, dans le Colorado. Elle est l'auteure, avec Jeff Kanipe, de Island on Fire, un ouvrage consacré à l'éruption du volcan islandais Laki en 1783.
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A PROPOS DES AUTEURS
Alexandra Witze est journaliste scientifique à Boulder, dans le Colorado. Elle est l'auteure, avec Jeff Kanipe, de Island on Fire, un ouvrage consacré à l'éruption du volcan islandais Laki en 1783.