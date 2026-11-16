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Avec près de 15,8 millions d’habitants, Istanbul dépasse en population de nombreux États souverains
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THE WORLD IN MAPS

16 novembre 2026

Ces pays moins peuplés qu’Istanbul

Avec près de 15,8 millions d’habitants, Istanbul dépasse en population de nombreux États souverains. Du Luxembourg à l’Islande, en passant par les Fidji, le Bhoutan ou le Suriname, plusieurs pays comptent moins d’habitants que la grande métropole turque. Un comparatif étonnant qui donne toute la mesure du poids démographique d’Istanbul à l’échelle mondiale.

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population , Turquie , Istanbul , Andorre , Malte , Luxembourg , carte , monde , The World in Maps , islande , guyana , Fidji , Comores , Brunei , Bhoutan , Vatican , Monaco , Saint-Marin , habitants , densité de population

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