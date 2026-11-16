THE WORLD IN MAPS
16 novembre 2026
Ces pays moins peuplés qu’Istanbul
Avec près de 15,8 millions d’habitants, Istanbul dépasse en population de nombreux États souverains. Du Luxembourg à l’Islande, en passant par les Fidji, le Bhoutan ou le Suriname, plusieurs pays comptent moins d’habitants que la grande métropole turque. Un comparatif étonnant qui donne toute la mesure du poids démographique d’Istanbul à l’échelle mondiale.
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Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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