Ces patients atteints de Covid long dont les symptômes persistent après avoir été vaccinés

Atlantico : Pour quelle raison les patients atteints de Covid long ne sont-ils pas guéris après la vaccination ?

Benjamin Davido : Aujourd’hui, on appelle Covid long une situation qui touche jusqu’à 10 % des patients atteints de Covid. Il est évident que le fait de les vacciner ne va pas aider à les guérir. Le Covid long correspond à une désadaptation à l’effort et à une dysautonomie principalement. Cela se règle avec une rééducation et non pas une vaccination.

L’expression de symptômes suite à la vaccination n’a alors rien avoir avec la maladie ?

C’est en effet un autre phénomène. Certaines personnes qui ont eu le Covid se plaignent d’avoir à nouveau les symptômes de la maladie suite au rappel, mais cela correspond à autre chose.

Nous n’appliquons pas les mêmes règles et la même logique au Covid qu’aux autres maladies sur lesquelles on vaccine. La réactivation de symptômes du Covid suite à la vaccination n’est pas surprenant. Chez ces personnes cela correspond à une réaction forte des anticorps. La Haute autorité de Santé est d’ailleurs revenue sur la mise en place d’une sérologie pour dépister des personnes qui n’auraient besoin que d’une seule dose. Au début nous avions dit qu’il fallait faire deux doses systématiquement aux asymptomatiques, car les sérologies pourraient embouteiller les laboratoires. Aujourd’hui, même si nous n’avons pas de valeur seuil, on voit bien que certains ont toujours des anticorps à plus de six mois de la maladie et pour laquelle la vaccination n’est pas urgente, avec un profil de non tolérance non négligeable.

Un papier dans The Lancet montre que chez les personnes vaccinées, la réponse d’une seule dose de vaccin multipliait par dix le taux d’anticorps ce qui est énorme. On va forcément faire une réaction face à cela quand il reste une trace de virus à l’état latent.

Dans cette situation, nous sommes face à des patients guéris qui ont encore une partie d’anticorps. La vaccination, elle, injecte l’antigène responsable de l’anticorps. Cela va réactiver le système immunitaire en cherchant une partie de cette protéine restée latente et provoquer une réaction immunitaire. La réalité, c’est que si l’on prend un autre exemple lors de la vaccination de la grippe, ceux qui font un syndrome grippal ne disent pas qu’ils refont la grippe, ils vont dire qu’ils ont été malades à cause de la vaccination.

À quoi cela correspond-il alors ?

Il faut être rassuré, la vaccination ne crée pas de pneumonie à Covid. Personne ne fait de symptômes systématiquement avec le vaccin et surtout il ne s’agit pas d’un Covid respiratoire. Les patients que j’ai rencontré avait des symptômes grippaux transitoires.