Le métavers et les mondes virtuels offrent de nouvelles possibilités d'investissement.

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

Atlantico : Avec le développement du métavers, notamment chez Méta, on voit apparaitre l’option d’acheter des terrains en ligne sur différentes plateformes, qu’est-ce que cela veut dire et en quoi cela consiste-t-elle ?

Fabrice Epelboin : Le metaverse est un espace virtuel dans lequel on peut tout à fait imaginer un marché immobilier. C'est même objectivement une excellente idée de la part des propriétaires de métaverses parce que l'univers y est infini. D’un point de vue immobilier, c'est fantastique. Cependant, il est clair que ces terrains n’ont de valeur que s’il est fréquenté. Acheter un terrain aujourd'hui sur le métaverse, c'est faire un pari sur la fréquentation future du métaverse et de nos jours, c'est un pari perdant. Il y a encore 6 mois c'était une espèce de frénésie immobilière du métaverse où tout le monde s'imaginait que ça allait être la ruée vers ce nouveau phénomène et qu’il fallait acheter le plus vite possible.

En schématisant c’est comme si vous pouviez investir au 14ème siècle sur 3 hectares de champs et arrivé au 21e siècle ces champs deviendraient 3 hectares dans le 11ème arrondissement. À partir de là vous feriez fortune. Vous auriez acheté le champ pour le prix d'un champ cultivable et vous vous retrouveriez en étant l'un des plus gros propriétaires de Paris.

Selon une récente étude, l’équivalent de presque 2 milliards de dollars en cryptomonnaies ont été investis dans des terrains virtuels sur l’année écoulée. Qu’est-ce que cela nous apprend ? Qui achète aujourd’hui des terrains virtuels ?

Pour ce qui est du constat à faire c’est que cela nous apprend que les investissements en cryptomonnaies sont très risqués et que les investissements dans l'immobilier sont quand même beaucoup plus stables, même si ça présente un aussi risque. Au moment où cela a été développé dans le monde de la cryptomonnaie, il y avait énormément de personnes qui avaient gagné des quantités d'argent faramineuses et qui s'étaient mis plus ou moins à plein temps dans une activité de trading. Une activité est relativement facile lorsque nous sommes sur un marché ou tout augmente mais qui peut mener à faire des investissements parfaitement stupides. Sur les 2 milliards investis de cryptomonnaies investis, si ces personnes les avaient conservés elles n’auraient quasiment plus rien.

Les personnes ayant fait partie de cet écosystème sont majoritairement des particuliers qui faisaient du trading de cryptomonnaie et quelques marques qui se sont laissées embarquées par leurs services marketing pour s'investir dans le metaverse sans bien comprendre ce qu'ils faisaient.

Était-ce un pari gagnant ?

Les terrains ne valent plus rien car le metaverse à ce stade est un échec total si ce n’est un ou 2 qui marchent. Donc ils ont un terrain qui n'a aucune valeur parce qu'il n’y a personne qui veut leur acheter. Peut-être que demain le metaverse prendra beaucoup de valeur et leur terrain vaudra à nouveau quelque chose. Mais à ce stade c’est un investissement ou beaucoup ont perdu énormément d'argent.

Et s’ils ont investis en parallèle dans des cryptomonnaies classiques telles que le bitcoin ou l’ethereum il est clair qu’ils ont beaucoup moins perdu avec la chute des cryptomonnaies qu'avec l’effondrement du metaverse.

Alors que le métavers concret semble encore loin d’arriver, quel est l’intérêt d’acheter ce genre de choses ? Et quel est l’avenir de cela ?

Pour les cryptomonnaies, il y a un intérêt. Le Bitcoin a plus de 10 ans, technologiquement c'est au point et c’est le cas pour l'Ethereum ou autres principales.

Pour ce qui est du métaverse, cela dépend. Est-ce que vous y croyez et si oui lequel choisir. Si vous investissez sur un terrain dans le métaverse et que votre pari s'avère gagnant alors oui, vous allez faire énormément de bénéfices. Maintenant l’histoire montre que le pari est perdant concernant tous les projets de ce type.

C’est un milieu très flou qui fait l’objet de beaucoup de fantasmes et il est difficile de se positionner avec certitude sur l’avenir de cette technologie encore en développement. Pour l’instant rien de concret n’a encore été fait si ce n’est que quelques opérations de communication telles que des concerts ou autre. Rien n’indique un début de succès ou d’engouement.