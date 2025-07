Abdelmalek Alaoui est Économiste, auteur de nombreux ouvrages, et CEO de Guépard Group. Diplômé de Science Po Paris,titulaire d’un MBA de HEC Paris et d’un troisième cycle de l’école de Guerre Économique, M. Alaoui est un spécialiste reconnu du développement économique en Afrique et des stratégies de croissance. Il a conseillé à ce titre quelques-unes des plus importantes capitalisations boursières d’Afrique, ainsi que de nombreux gouvernements lors d’une carrière de plus de 20 ans dans le conseil en stratégie. Son dernier ouvrage « Le Temps du Maroc » est le livre le plus vendu au Maroc en 2021 et son livre précédent « Le Temps du Continent » a obtenu en 2018 le prix Turgot du livre d’économie francophone de l’année. Au niveau de ses engagements associatifs, M. Alaoui est Président du ThinkTank Institut Marocain d’Intelligence Stratégique ( ). Depuis 2015, il fait partie des Young Global Leaders du Forum de Davos et depuis fin 2020, il est membre de la task force sur le digital au sein de la Fondation Afrique-Europe. En 2024, il est désigné Senior Fellow par l’École Blavatnik de Gouvernance de l’université d’Oxford, au sein de laquelle il se consacre à la recherche sur le développement des politiques publiques en Afrique.