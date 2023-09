Ces lois contre l’incitation à la haine que l’on détourne de leur objet jusqu’à menacer la liberté d’expression

Un manifestant avec un panneau défendant la liberté d'expression.

La liberté d'expression est de plus en plus menacée en Europe. Aujourd’hui, les opinions chrétiennes et les versets bibliques sont jugés devant les tribunaux. Demain, il pourrait s’agir de n’importe quelle opinion que l’État n’aime pas.

L'Europe est confrontée à une crise de la liberté d'expression. Bien qu’elle soit codifiée dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE, les États membres portent atteinte à la liberté d’expression par la prolifération incontrôlée des lois sur les « discours de haine ».

Le 31 août, la députée finlandaise Päivi Räsänen s'est présentée à un procès de deux jours devant la cour d'appel d'Helsinki pour avoir partagé publiquement ses convictions chrétiennes sur le mariage et la sexualité.

Tout a commencé lorsque Räsänen a appris que les dirigeants de son église avaient décidé de parrainer officiellement le défilé de la fierté d'Helsinki en 2019. Elle s'est adressée à X (anciennement Twitter) pour demander comment leur décision pouvait être réconciliée avec les enseignements bibliques et a joint l'image d'un verset biblique pour soutenir. son argument. En conséquence, elle a été soumise à un total de 13 heures d'interrogatoires de police. Finalement, elle a été accusée, de manière presque incroyable, d'agitation contre un groupe minoritaire, ce qui relève d'un article du code pénal finlandais intitulé Crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En avril 2021, le procureur général finlandais a officiellement inculpé Räsänen de trois chefs d'accusation d'agitation contre un groupe minoritaire pour avoir publiquement exprimé son opinion sur le mariage et la sexualité humaine dans un livret religieux de 2004, pour les commentaires qu'elle a tenus dans une émission de radio de 2019 et pour le tweet dirigé vers à la direction de son église en 2019.

Räsänen a été jugée devant le tribunal de district d’Helsinki en 2022. Bien qu’elle ait été acquittée à l’unanimité de toutes les accusations, le parquet a obstinément fait appel de la décision, refusant d’accepter que l’expression de ses convictions religieuses soit protégée par la liberté d’expression. Le processus dure depuis plus de quatre ans et pourrait se poursuivre encore plusieurs années, enfermant Räsänen dans une bataille juridique éreintante et coûteuse.

L’un des résultats effrayants de cette affaire est que davantage de personnes s’engageront dans l’autocensure par crainte de répercussions juridiques. Personne ne peut être sûr que ses convictions sur certains sujets seront protégées par la loi. C’est parce que le « discours de haine » est vague, subjectif et arbitrairement appliqué. C’est un style de droit qui prolifère à travers l’Europe.

L’expansion de ces lois de censure ne se limite pas aux États membres de l’UE. En décembre 2021, la Commission européenne a proposé d’inclure le « discours de haine » à côté de la traite des êtres humains et du terrorisme sur la liste des crimes de l’UE ; une qualification qui désigne des infractions « particulièrement graves » avec une « dimension transfrontalière ». Tous les États de l'UE sont tenus de mettre en œuvre des normes minimales pour lutter contre ces crimes. L’affaire est actuellement en suspens, mais si elle entre en vigueur, la liberté d’expression sera menacée sur tout le continent. Les auteurs de violations de la parole pourraient être pourchassés au-delà des frontières des États membres. L’aspect véritablement inquiétant de la situation est qu’en raison du manque de clarté juridique concernant la définition du « discours de haine », ceux au pouvoir déterminent ce qui est offensant et punissable. Même des déclarations objectivement vraies pourraient faire l’objet de poursuites si elles sont jugées offensantes. Comme l’a déclaré le procureur lors du procès de Räsänen : Ce qui compte, « ce n’est pas si c’est vrai ou non, mais si c’est insultant ».

Dans le cas de Räsänen, l’accusation a fait valoir que même si elle peut citer la Bible, c’est son interprétation et en particulier la publication de ses opinions concernant les versets bibliques qui sont criminelles. Aujourd’hui, les opinions chrétiennes et les versets bibliques sont jugés devant les tribunaux. Demain, ce sera peut-être n’importe quelle autre opinion qui déplaira à l’État.

Cela contraste fortement avec la conclusion à laquelle la Cour européenne des droits de l’homme est parvenue dans l’affaire historique Handyside c. Royaume-Uni. À savoir que la liberté d’expression s’applique non seulement aux informations ou aux idées accueillies favorablement ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi à celles qui « offensent, choquent ou dérangent » l’État ou une partie quelconque de la population. .

Il faut nous rappeler de ne pas être intolérants envers certaines croyances au nom de la tolérance. La censure est une voie dangereuse qui mène à la répression et à la peur. Malheureusement, c’est une leçon que nous pensions avoir déjà apprise au siècle précédent en Europe. La démocratie exige la liberté de partager et de discuter des idées. Cela implique également d’être exposé à certains points de vue avec lesquels nous pourrions être en désaccord. Même si c'est Räsänen qui comparaît devant le tribunal d'Helsinki, la liberté d'expression est mise à l'épreuve. Le temps nous dira à quel point l’Europe apprécie toujours ce droit fondamental.

Cet article a été publié initialement sur le site The European Conservative : cliquez ICI