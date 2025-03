Espace

Ces indices scientifiques qui s’accumulent et suggèrent que l’énergie noire n’est pas ce que les astrophysiciens croyaient jusqu’à présent

Des scientifiques travaillant sur le DESI (l’instrument spectroscopique pour l'énergie sombre) ont réalisé la plus grande carte en 3D de notre Univers et ont progressé sur l’étude de l’énergie sombre et sur la cause mystérieuse de son expansion accélérée.