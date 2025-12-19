La Russie et l'URSS (illustration)
Ces ex républiques soviétiques devenues stratégiques pour la survie de l’économie russe
Alors que beaucoup annonçaient l’effondrement de l’influence russe dans l’espace post-soviétique après l’invasion de l’Ukraine, les dynamiques économiques racontent une autre histoire. Derrière le recul politique apparent de Moscou, ses relations commerciales avec ses voisins se sont renforcées au point de devenir l’un des piliers de la résilience de l’économie russe.
Anton Barbashin est Directeur de la rédaction de Riddle et analyste politique.
